Ex poliziotta a Muggia nasconde il cadavere della madre Lucia Ventura in casa, "non volevo separarmi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una ex poliziotta di 57 anni è indagata per occultamento di cadavere con l’accusa di aver nascosto il corpo senza vita della madre Lucia Ventura in casa, a Muggia, per oltre 3 anni. “Quando l’ho trovata morta, non sapevo chi chiamare. Non volevo separarmi da lei”, avrebbe detto la donna agli inquirenti.

Nasconde il cadavere della madre in casa: cos’è successo a Muggia

La trasmissione Mattino Cinque ha dedicato un servizio al macabro ritrovamento di un cadavere a Muggia. Il corpo senza vita dell’anziana Lucia Ventura sarebbe rimasto per oltre 3 anni in casa accanto al letto, coperto da un cumulo di vestiti.

La figlia, ex poliziotta, era stata allontanata dal servizio per problemi con i colleghi. I carabinieri l’avrebbero trovata in stato di abbandono in condizioni igienico-sanitarie precarie. Già dal 2020, per la sua fragilità psichica, sarebbe stata inserita in un percorso sanitario dedicato. Agli inquirenti avrebbe spiegato: “Quando l’ho trovata morta, non sapevo chi chiamare”. E poi: “Non volevo separarmi da lei“.

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L’autopsia chiarirà le cause della morte di Lucia Ventura. Gli investigatori dovranno anche accertare se in questi anni la figlia abbia continuato a incassare la pensione della madre.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro. La donna è in un centro di salute mentale della zona.

Il racconto della vicina di casa

Il programma Mediaset ha anche riportato la testimonianza di una vicina di casa: “Loro erano una famiglia molto riservata, fin dall’inizio. Lei non chiedeva nulla, teneva la porta sempre chiusa. C’erano persone che bussavano a questa porta, noi abbiamo sempre chiesto se avesse bisogno di qualcosa. La sua risposta era sempre la porta chiusa”.

Il racconto è proseguito così: “Della madre diceva o che era in casa o che era ricoverata. C’era chi le portava da mangiare, ordinava le pizze per due“.

La vicina di casa ha anche riferito che era stato segnalato il cattivo odore proveniente dall’appartamento.

La testimonianza del parroco di Muggia Don Andrea

Anche Don Andrea Destradi, parroco di Muggia, che per primo ha accolto la figlia di Lucia Ventura dopo il macabro ritrovamento, ha parlato a Mattino Cinque: “Mi son trovato di fronte una persona molto provata, sia dal punto di vista di cura personale che psicologico, sconvolta da questo evento che l’ha colta di sorpresa ma che secondo me ha vissuto anche come una liberazione da questo incubo che lei ha vissuto”.

Secondo il parroco di Muggia, cittadina in provincia di Trieste, la figlia di Lucia Ventura “è una persona perfettamente lucida, orientata, cortese, molto educata”.

Don Andrea ha spiegato che non conosceva l’anziana madre della donna: “Quando sono diventato parroco probabilmente lei era già in una situazione personale di fragilità e malattia. La figlia mi ha detto che la mamma non è morta improvvisamente, era già malata”.

La precisazione del Comune di Muggia

In una nota riportata da Trieste Prima nella giornata di lunedì 13 aprile si legge che il Comune di Muggia “tiene a precisare che non è in carico ai nostri servizi sociali la signora che in casa conservava il corpo mummificato della madre, rinvenuto nei giorni scorsi dai carabinieri con l’assistenza della polizia locale”.

“Nel corso dei colloqui”, si legge ancora nel comunicato, “l’interessata si è detta seguita dal Csm di Domio”.

Il Comune ha precisato inoltre che “non trovano fondamento le segnalazioni giunte ai servizi sociali del Comune di Muggia da parte dei vicini di casa della donna o di altri residenti”.