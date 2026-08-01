Ex poliziotto Carmelo Cinturrino, il pm chiede il processo immediato per l'omicidio Mansouri

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Carmelo Cinturrino, l’ex poliziotto del commissariato Mecenate che è accusato dell’omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola alla testa da 30 metri a Rogoredo lo scorso 26 gennaio.

Ex agente Cinturrino, la richiesta dei pm

Con questa richiesta, la Procura punta a saltare l’udienza preliminare ed entrare subito nel processo.

Il gip dovrà decidere entro cinque giorni.

Le prove nel caso Abderrahim Mansouri

Svolta nel caso della morte di Abderrahim Mansouri, pusher 28enne ucciso a Rogoredo, Milano, nello scorso mese di gennaio. La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato in Corte d’Assise nei confronti dell’ex assistente capo Carmelo Cinturrino.

La richiesta dei pm è basata sull’evidenza delle prove. Cinturrino, difeso dai legali Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, ha sempre respinto l’accusa di omicidio volontario e affermato di aver agito per legittima difesa, circostanza smentita da colleghi e testimoni. Per rendere più credibile la propria versione, l’ex agente avrebbe posizionato una pistola a fianco al cadavere.

Lo scorso 20 maggio il 41enne è stato destituito dalla polizia di Stato: si trova in carcere dal 23 febbraio e ora rischia l’ergastolo viste anche le aggravanti della premeditazione e dell’aver “violato i doveri inerenti alla pubblica funzione”.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, l’ex assistente capo Cinturrino avrebbe “minacciato” più volte il 28enne e anche parlando con altri avrebbe più volte menzionato l’eventualità di uccidere Mansouri. Per i testimoni l’ex poliziotto avrebbe taglieggiato la vittima che, secondo un teste oculare, al momento dello sparo stava per fuggire. Dopo averlo colpito, l’ex poliziotto avrebbe creato una “messinscena” con una pistola finta appoggiata vicino al corpo che aveva fatto prendere da un suo collega.

Secondo i giudici del riesame, Cinturrino avrebbe “consapevolmente e volontariamente ritardato l’attivazione dei soccorsi (per circa 20 minuti, n.d.r.), nonostante la vittima fosse ancora in vita e in condizioni di agonia, al fine di disporre del tempo necessario per alterare la scena del delitto”. Avrebbe quindi “esercitato pressioni verso i colleghi volte a concordare una versione comune dell’accaduto”.

Oltre all’accusa di omicidio premeditato e con altri 6 colleghi, l’ex agente è indagato per 43 capi di imputazione, tra cui spaccio, estorsione, arresti illegali, pestaggi per soldi e droga.