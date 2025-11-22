Ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro arrestato dalla Polizia Federale, perché sono scattate le manette

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato arrestato il 22 novembre nella sua residenza nella capitale Brasilia. Tra qualche giorno avrebbe dovuto iniziare a scontare una pena detentiva di 27 anni per aver guidato un tentativo di colpo di Stato. Come riferito dalla Polizia Federale, l’arresto è stato preventivo e autorizzato dalla Corte Suprema. Uno degli avvocati, Celso Vilardi, ha confermato l’arresto, parlando dei motivi.

Perché è stato arrestato Jair Bolsonaro

“Non sappiamo perché”, queste le parole di uno dei legali di Jair Bolsonaro all’agenzia AFP.

Secondo la CNN Brasil, l’ex presidente del Brasile sarebbe stato arrestato per motivi di ordine pubblico, in vista di una protesta a suo sostegno.

ANSA Una manifestazione contro il disegno di legge sull’amnistia che avrebbe potuto avvantaggiare l’ex presidente Jair Bolsonaro

Il The Guardian, inoltre, ha aggiunto che dietro la scelta di un’incarcerazione preventiva per Bolsonaro, ci sarebbe sempre il presunto colpo di Stato organizzato ai danni Lula.

L’ex presidente potrebbe anche essere scarcerato.

Gli avvocati riferiscono di una serie di procedimenti e ricorsi già avviati.

La protesta organizzata dal figlio di Bolsonaro

Secondo il The Guardian, era prevista una protesta, in programma il 22 novembre, per la condanna di Jair Bolsonaro.

La manifestazione era stata indetta dal figlio Flavio Bolsonaro, senatore. Sui social media aveva invitato tutti i sostenitori del padre a partecipare “Combatterete per il vostro Paese o guarderete tutto sul vostro cellulare mentre siete seduti a casa sul divano?”.

Nello specifico, ha poi concluso il messaggio invitando a “combattere con noi”.

Negli ultimi giorni, il dibattito politico si era acceso dopo la condanna a 27 anni e tre mesi di carcere per l’ex presidente del Brasile

Gli alleati avevano espresso indignazione per la scelta di voler far scontare la pena detentiva in un carcere di massima sicurezza, Papuda.

Soddisfazione invece da parte dei sostenitori di Lula, l’obiettivo del presunto colpo di Stato.

Perché Bolsonaro è stato condannato

A settembre, Jair Bolsonaro è stato condannato a 27 anni e tre mesi di carcere per aver orchestrato un colpo di Stato per impedire l’insediamento del vincitore delle elezioni del 2022, Luiz Inácio Lula da Silva.

Da quel momento è stato posto agli arresti domiciliari nella sua lussuosa casa a Brasilia.

Quattro dei cinque giudici della Corte Suprema brasiliana hanno votato per condannare Bolsonaro su tutti e cinque i capi d’accusa in quello che è stato definito un caso storico.

Oltre che per aver complottato un colpo di Stato, Jair Bolsonaro è stato condannato per aver preso parte a un’organizzazione criminale armata, aver tentato di abolire con la forza l’ordine democratico brasiliano, aver commesso atti violenti contro le istituzioni statali e aver danneggiato beni pubblici protetti durante l’assalto agli edifici governativi da parte dei suoi sostenitori l’8 gennaio 2023.

Jair Bolsonaro ha a lungo sostenuto che il processo fosse una caccia alle streghe politica.