Ex presidente Usa Joe Biden operato per tumore della pelle, l'intervento dopo diagnosi di cancro alla prostata

L’ex presidente Usa Joe Biden è stato di recente sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore alla pelle. Lo riporta Nbc, sottolineando che sta recuperando bene. Non è chiaro quando sia stato operato, lo scorso mese è stato visto con un taglio visibile sulla testa coperto da un cerotto. L’ex inquilino della Casa Bianca aveva rimosso delle cellule della pelle cancerogene anche durante la sua presidenza. Di recente gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata.

Joe Biden, 82 anni, si sta appena riprendendo dall’operazione chirurgica effettuata con la tecnica di Mohs che consiste nel rimuovere strato dopo strato i tessuti cancerosi fino all’eliminazione completa delle cellule malate.

Nel febbraio 2023, quando era ancora in carica, una lesione cancerosa gli era già stata rimossa dal torace durante un esame medico di routine.

La biopsia aveva rivelato un carcinoma basocellulare, una delle forme più comuni di cancro della pelle.

Negli ultimi giorni sui social era circolato un video di Biden che usciva da una chiesa nel Delaware con una cicatrice visibile sulla fronte.

La diagnosi di tumore alla prostata

A maggio 2025, l’ex presidente Usa ha rivelato che gli è stata diagnosticata una forma “aggressiva” di cancro alla prostata con “metastasi ossee”.

Biden si era sottoposto a controlli a causa di disturbi urinari e gli esami avevano rivelato un carcinoma prostatico già in fase avanzata.

Questo tumore è classificato con un punteggio di 9 secondo la scala di Gleason, che valuta l’aggressività dei tumori della prostata su una scala fino a 10.

Il cancro alla prostata è una delle forme oncologiche più frequenti tra gli uomini. Negli Stati Uniti colpisce circa un uomo su otto, secondo i dati dell’American Cancer Society.