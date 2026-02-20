Ex principe Andrea arrestato e rilasciato, il biografo lo scarica e accusa Re Carlo che "l'ha protetto"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’ex principe Andrea “è completamente privo di rimorso” in riferimento ai suoi trascorsi con Jeffrey Epstein che lo hanno portato all’arresto e al successivo rilascio 12 ore dopo. Inoltre, Re Carlo III e tutti i Windsor “sapevano tutto su Andrea“, eppure “lo hanno coperto“. Queste parole arrivano da Andrew Lownie, giornalista investigativo nonché autore della biografia Entitled dedicata interamente all’ex principe. Secondo lui l’annuncio della Royal Family sulla piena collaborazione con le autorità per far luce sui traffici in cui sarebbe coinvolto Andrea non sarebbe sufficiente: “Avrebbero potuto farlo negli ultimi 25 anni”, dice.

L’ex principe Andrea senza rimorsi dopo il caso Epstein

Giovedì 19 febbraio il biografo e giornalista investigativo Andrew Lownie ha incontrato i giornalisti della Foreign Press Association prima che arrivasse la notizia dell’arresto dell’ex principe Andrea. L’autore non ha risparmiato attacchi contro la famiglia reale colpevole, secondo la sua narrazione, di aver coperto Andrew Mountbatten-Windsor per 25 anni, limitandosi a dichiarazioni pubbliche ma senza passare dalle parole ai fatti.

In tutto questo Andrea, pur di fronte alle gravi accuse di aver fatto parte delle tratte poste in essere da Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell – ricordiamo, inoltre, le accuse di violenza sessuale mosse da Virginia Roberts Giuffre – “non ha mostrato alcun pentimento per il suo comportamento”, dichiara Lownie. Può dirlo, il biografo, dopo aver interloquito con “un membro dello staff reale” che ha confermato che l’ex principe “è completamente privo di rimorso”.

Addirittura, continua Lownie, l’ex principe “si sente trattato ingiustamente” e “non riesce ad ammettere quale sia il problema”. Fino al suo arresto Andrea passeggiava a cavallo e partecipava a cerimonie pubbliche “perché pensava che tutti fossero felici di vederlo”.

Nello stesso intervento il biografo spiega questo atteggiamento come la necessità degli uomini di potere è di restare al centro dell’attenzione, nonostante tutto. Per questo l’ex principe non sarebbe provato da alcun pentimento.

Le accuse alla Royal Family

Qual è, però, il vero ruolo di Re Carlo III nella vicenda che ha coinvolto la vita del fratello? Giovedì 19 febbraio è stato detto e scritto che il sovrano inglese ha annunciato piena collaborazione con le autorità, ma secondo Andrew Lownie “avrebbero potuto farlo negli ultimi 25 anni” dal momento che i reali “sapevano tutto di Andrea” e nonostante questo “lo hanno coperto”.

Nel suo intervento il biografo ricorda quanto avvenuto negli anni passati, quando la Royal Family è arrivata a minacciare azioni legali contro i giornalisti che intendevano accostare il nome dei Windsor al finanziere pedofilo. Quindi fa l’esempio della giornalista Amy Robach dell’emittente Usa Abc News che aveva un servizio pronto sullo scandalo: la famiglia reale minacciò che avrebbe impedito i futuri accessi dell’emittente nei loro ambienti, quindi il servizio non andò in onda.

La reazione della famiglia di Virginia Giuffre

Appresa la notizia dell’arresto, la famiglia di Virginia Giuffre – morta suicida nell’aprile 2025 – ha reagito con gioia, sottolineando come nessuno sia al di sopra della legge, “nemmeno la famiglia reale”.

La 41enne, ricordiamo, accusò l’ex principe Andrea di aver abusato di lei in una delle residenze inglesi di Ghislaine Maxwell. Nell’aprile 2025 si è tolta la vita. Nello stesso anno è uscita la sua autobiografia Nobody’s Girl.

Antonio Caprarica: “Re Carlo III deve abdicare”

Perentorio è anche il commento di Antonio Caprarica, lo storico ex corrispondente Rai da Londra. Il giornalista fa riferimento ai 10 milioni di dollari che l’ex principe avrebbe inviato a Virginia Giuffre, e dice: “I soldi non li ha tirati fuori solo la mamma, tutta la famiglia ha pagato sapendo per cosa stava pagando”.

Quindi l’ipotesi: “La via d’uscita definitiva sarebbe voltare pagina con l’abdicazione, ma non accadrà”.