Ex principe Andrea arrestato e rilasciato, ex moglie Sarah Ferguson nei guai per le mail con Epstein

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sei aziende di Sarah Ferguson stanno per chiudere. L’ex moglie del principe Andrea aveva dei legami con Jeffrey Epstein. A chiedere la cancellazione delle società, dopo l’emersione dei contatti tra Ferguson ed Epstein, è stata la Companies House, l’agenzia del governo britannico che si occupa della tenuta del registro delle imprese. I legami tra i due risultano piuttosto profondi, tanto che Ferguson scriveva ad Epstein: “Sono al tuo servizio. Sposami e basta”.

I collegamenti tra Ferguson ed Epstein

Troppi collegamenti tra Sarah Ferguson e Jeffrey Epstein, tanto che la Companies House ha chiesto la cancellazione delle sue aziende. Nei milioni di file emersi dal caso Epstein, compare anche l’ex duchessa, ex moglie del principe Andrea.

Lo scambio di email tra Ferguson ed Epstein è di lunga data. Tra queste si trovano messaggi del 21 settembre 2011, dove Epstein scriveva a Ferguson di aver saputo da Andrea che la donna avesse avuto un bambino, un maschietto. Sarah rispondeva ad Epstein: “Sei scomparso… Non sapevi nemmeno che aspettassi un bambino. Era così chiaro che eri mio amico solo per arrivare ad Andrea. E questo mi ha ferito profondamente. Più di quanto tu possa immaginare”.

ANSA

Molti degli scambi sono successivi alla condanna di Epstein, risalente al 2008, quando era già noto che avesse indotto una minorenne alla prostituzione. Ferguson, da parte sua, scriveva a Epstein frasi come “sposami e basta” o anche “sei il fratello che ho sempre desiderato”.

Chiuse 6 aziende di Sarah Ferguson

La posizione dell’ex duchessa di York è sempre stata in bilico e i suoi rapporti con Epstein erano noti, ma ora si aggiungono dettagli che vengono descritti dai media britannici come “inquietanti”. Dopo l’arresto e il rilascio dell’ex marito, il principe Andrea, l’attenzione torna anche su Ferguson, che oggi ha 66 anni.

Da qualche settimana, dall’inizio della divulgazione dei documenti del caso Epstein, Ferguson ha fatto perdere le proprie tracce ed è stata vista l’ultima volta sulle Alpi francesi in compagnia di alcuni amici. Questo però non salva le aziende a lei collegate.

Dopo le ultime rivelazioni, sono state depositate istanze di cancellazione per sei società legate all’ex duchessa: Phoenix Events, Fergie’s Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd e Planet Partners Productions Ltd.

Cosa rischia l’ex duchessa di York

Sarah Ferguson ha molto di cui preoccuparsi. L’attuale situazione l’ha messa in grave difficoltà economica, secondo fonti inglesi. Le aziende non sono state ancora ufficialmente chiuse, ma se tutte e sei dovessero essere cancellate dai registri, la sua posizione potrebbe solo aggravarsi.

La polizia ufficialmente non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Sarah Ferguson è già stata indagata in passato per aver utilizzato i proventi dei suoi accordi editoriali e le sponsorizzazioni per spese personali piuttosto che per cause benefiche.

Ora anche il caso Epstein la sta travolgendo: tra le varie realtà, chiude i battenti anche l’ente benefico Sarah’s Trust. Interrotta persino la pubblicazione del suo libro, con tanto di distruzione delle copie restanti. Una serie di eventi che concretizzano l’ipotesi di un dissesto finanziario per l’ex duchessa. Ora si troverebbe negli Emirati Arabi dove, grazie ad alcune conoscenze, potrebbe cercare di trovare un nuovo lavoro.