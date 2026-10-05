Ex principe Andrea fa causa alla polizia per l'arresto nel caso Epstein, è la prima volta dal 1649 per i Reali

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’ex principe Andrea, il cui nome è emerso nell’ambito del caso Epstein, ha fatto causa alla polizia. Andrea contesta la legittimità delle azioni adottate nei suoi confronti dalla Thames Valley Police nell’ambito dell’inchiesta sulle azioni del finanziere poi morto suicida in carcere. È la prima volta dal processo a Carlo I nel 1649 che un membro della famiglia reale mette formalmente in discussione la legittimità di un’azione nei suoi confronti.

L’ex principe Andrea fa causa alla polizia

Nello specifico, Andrea Mountbatten-Windsor, ex duca di York, ha chiesto alla High Court di esaminare la legittimità dei mandati di perquisizione utilizzati dalla polizia per entrare nelle sue proprietà a Sandringham e alla Royal Lodge, a Windsor. La notizia è stata resa pubblica dal quotidiano britannico The Telegraph.

L’azione è stata presentata attraverso una procedura di “judicial review”, il meccanismo con cui i tribunali possono verificare se una decisione presa da un’autorità pubblica sia stata adottata legalmente.

ANSA

L’arresto di Andrea

L’ex principe Andrea era stato arrestato a febbraio, nel giorno del suo 66esimo compleanno, a Marsh Farm, nel Norfolk. Trasferito alla stazione di polizia di Aylsham, era stato interrogato per quasi 12 ore con l’ipotesi di “misconduct in public office”, un reato che riguarda l’abuso dei poteri da parte di un pubblico ufficiale per ottenere un vantaggio. Dopo l’interrogatorio era stato rilasciato sotto indagine.

Gli investigatori avevano inoltre perquisito Marsh Farm e Royal Lodge per diversi giorni, portando via documenti.

Ora Andrea, tramite i suoi legali, vuole verificare se i mandati che hanno consentito quelle perquisizioni fossero stati emessi e utilizzati legittimamente.

L’ex principe Andrea e Jeffrey Epstein

L’inchiesta su Andrea è nata dopo la pubblicazione di nuovo materiale contenuto negli Epstein files. Le autorità hanno inteso verificare se Andrea possa aver condiviso con Jeffrey Epstein informazioni sensibili durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di inviato commerciale del Regno Unito.

Secondo il materiale citato dal Telegraph, Andrea avrebbe inviato a Epstein rapporti relativi a visite ufficiali a Hong Kong, Singapore, Vietnam e Cina.

Nella sua intervista alla Bbc del 2019, Andrea aveva sostenuto di avere interrotto i rapporti con Epstein nel dicembre 2010.

Il quotidiano britannico cita però alcune email successive alla data indicata, diffuse dal Dipartimento di Giustizia americano, in cui Andrea avrebbe inviato a Epstein un briefing riservato su alcune opportunità di investimento.