Ex principe Andrea "inseguito da un uomo armato" vicino Sandringham mentre passeggiava, aggressore arrestato

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Andrew Mountbatten-Windsor, fratello del re d’Inghilterra Carlo III ed ex duca di York, è stato inseguito da un uomo armato durante una passeggiata con i suoi cani a Sandringham, dove vive. La polizia locale ha arrestato il sospettato, le cui reali intenzioni non sono ancora state chiarite.

Tentata aggressione ad Andrew Mountbatten-Windsor

Nella giornata di ieri 6 maggio un uomo avrebbe tentato di aggredire Andrew Mountbatten-Windsor, ex duca di York privato dei suoi titoli nobiliari da Re Carlo III d’Inghilterra dopo lo scandalo Epstein.

Il sospettato, stando a quanto riporta il Daily Telegraph, avrebbe inseguito Andrew Mountbatten-Windsor con un’arma, ma non sarebbe riuscito a ferirlo in alcun modo.

ANSA

La polizia locale sarebbe quindi intervenuta arrestando l’uomo, che si troverebbe ancora in custodia in attesa che la sua posizione sia chiarita. Non è infatti sicuro quali fossero le sue intenzioni.

La dinamica dell’accaduto

Stando a quanto riportato dalla polizia locale, l’uomo si sarebbe appostato dietro a un’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione di Andrew Mountbatten-Windsor a Sandringham.

Quando il fratello del re d’Inghilterra è passato nelle vicinanze, durante una passeggiata con i suoi cani, l’uomo sarebbe uscito dal suo nascondiglio e avrebbe iniziato a inseguirlo.

Andrew Mountbatten-Windsor era però scortato da una guardia del corpo, che avrebbe spaventato l’uomo mettendolo in fuga. L’ex principe avrebbe quindi chiamato la polizia locale, che sarebbe intervenuta immediatamente per arrestare il supposto aggressore.

Dove vive Andrew Mountbatten-Windsor dopo aver perso i titoli reali

Andrew Mountbatten-Windsor è fratello di Carlo III, re d’Inghilterra, e figlio terzogenito della defunta Elisabetta seconda. In quanto tale, fino a pochi mesi fa era Duca di York e abitava nella residenza reale di Windsor.

Mountbatten-Windsor è però stato gravemente coinvolto all’interno del caso Epstein, pur non essendo mai stato condannato per alcun reato. Carlo III ha quindi deciso di rimuovergli ogni incarico ufficiale e ogni titolo nobiliare, riducendolo allo stato di privato cittadino.

Vive ora a Sandringham, in una residenza messa a disposizione da Carlo III, in forma privata, nei pressi della tenuta di campagna della famiglia reale.