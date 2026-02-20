Ex principe Andrea, per Caprarica "Re Carlo deve abdicare" dopo i 10 milioni a Virginia Giuffre: "Sapevano"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo l’arresto (e il successivo rilascio) dell’ex principe Andrea, secondo Antonio Caprarica Re Carlo III dovrebbe abdicare, “ma non accadrà”. Lo storico corrispondente della Rai a Londra ha puntato il dito contro il sovrano per “il suo coinvolgimento nel pagamento di 10 milioni di dollari a Virginia Giuffre“, accusatrice di Andrew Mountbatten-Windsor, fratello del Re.

Perché Re Carlo deve abdicare secondo Caprarica

In un’intervista concessa a Quotidiano Nazionale, Antonio Caprarica, storico corrispondente della Rai da Londra, ha commentato il recente arresto per “cattiva condotta in carica pubblica” dell’ex principe Andrea, successivamente rilasciato. In base a quanto emerso, il fermo di Andrew Mountbatten-Windsor, fratello di Re Carlo III, sarebbe collegato ad alcuni documenti passati a Jeffrey Epstein durante il periodo in cui Andrea ricopriva il ruolo di emissario commerciale del governo di Londra.

Caprarica ha detto: “C’è chi ha perso la testa in una congiura, chi il trono in una rivoluzione. Andrea è il primo a finire in manette, in mille anni di storia monarchica non era mai successo“.

Secondo Caprarica, la Royal Family e, in primis, Re Carlo III, hanno delle responsabilità sulle vicissitudini che hanno visto protagonista Andrea: “Oggi salta fuori il suo coinvolgimento nel pagamento di 10 milioni di dollari a Virginia Giuffre (accusatrice dell’ex principe Andrea, ndr). I soldi non li ha tirati fuori solo la mamma, tutta la famiglia ha pagato sapendo per cosa stava pagando“.

Lo storico corrispondente Rai non ha dubbi: “La via d’uscita definitiva sarebbe voltare pagina con l’abdicazione, ma non accadrà“.

Cosa accadrà alla Royal Family dopo l’arresto dell’ex principe Andrea

Antonio Caprarica ha anche previsto cosa accadrà alla Royal Family dopo l’arresto dell’ex principe Andrea.

La sua “profezia”: “Il protrarsi del regno di Carlo, gravato da ombre e sfiducia, ridurrà l’impatto del cambiamento: quando i giovani prenderanno il suo posto saranno sfiancati e la Corona avrà sprecato le sue carte migliori”.

Lo storico corrispondente della Rai a Londra ha sottolineato anche che la Corona “non è mai stata impopolare come oggi dal 1936”.

Chi è l’ex principe Andrea: il “ritratto” di Caprarica

Caprarica ha definito “figura problematica” l’ex principe Andrea, descritto come “allegro, spaccone, donnaiolo“, nonché “uno dei più sfacciati scrocconi dell’intera tribù reale“. Ancora Caprarica: “La sua fame di soldi lo ha portato sulla rotta del miliardario Epstein“.

Di Andrew Mountbatten-Windsor, lo storico corrispondente Rai ha detto ancora: “Il suo problema si chiama arroganza. È sempre stato convinto di essere superiore al fratello destinato a diventare re e questo ha reso i loro rapporti via via più velenosi”.

Caprarica ha aggiunto: “Era inviato come rappresentante Uk per il commercio estero e andava in giro sfruttando tutto a proprio vantaggio, comprese le miglia aeree. Tra le sue attività commerciali c’erano gli incontri a palazzo in cui si organizzavano non meglio precisati appuntamenti business. Al di là del caso Epstein, tutti questi affari andrebbero sottoposti a scrutinio. Attorno a lui c’è sempre stata un’aria mefitica”.