Ex senatore Vincenzo D'Anna contro Valentina Pitzalis, il commento choc: "C'è chi apprezza la moglie cotta"

È bufera social contro Vincenzo D’Anna, ex senatore e biologo, che sui social ha rilasciato un commento choc nei confronti di Valentina Pitzalis. Come noto, la donna è sopravvissuta a un tentato femminicidio che le ha lasciato il volto sfigurato a causa delle fiamme. Venerdì 21 novembre Pitzalis ha incontrato gli studenti al Teatro Arcimboldi di Milano, in uno degli incontri organizzati in prossimità della giornata del 25 novembre. Tra le testate che hanno documentato l’incontro c’era il Corriere della Sera, che ha dedicato all’evento un post pubblicato su Instagram. È sotto quel post che è comparso il commento di Vincenzo D’Anna: “C’è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie”.

Il commento dell’ex senatore Vincenzo D’Anna

A documentare il fatto è lo stesso Corriere della Sera. Su segnalazione di Selvaggia Lucarelli, il quotidiano fa notare che sotto il post dedicato all’incontro di Valentina Pitzalis con gli studenti, tenutosi venerdì 21 novembre presso l’Arcimboldi di Milano, è comparso un commento in cui si scherza pericolosamente con la storia della donna.

Autore del commento è Vincenzo D’Anna, ex senatore, 74 anni, che ha scritto: “C’è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie”.

Valentina Pitzalis ha raccontato la sua storia a teatro, il commento di un ex senatore: "C'è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie"

La bufera è scoppiata in un attimo, con utenti che si sono immediatamente riversati sulla bacheca dell’ex senatore per invitarlo a chiedere scusa per quelle parole. Per il momento Vincenzo D’Anna non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Vincenzo D’Anna, oggi presidente della Federazione degli ordini regionali dei biologi (Fnob), è stato un senatore nelle liste della Democrazia Cristiana, per poi passare al Popolo della Libertà e Forza Italia.

Il racconto di Valentina Pitzalis agli studenti

Venerdì 21 novembre Valentina Pitzalis, oggi 42 anni, ha raccontato la sua tragedia a circa 2300 studenti delle scuole medie e delle scuole superiori in un incontro avvenuto agli Arcimboldi di Milano, un evento organizzato dalle associazioni OTB Foundation e FareXBene.

“Io non sono un esempio, ma un monito”, ha raccontato alla platea. “Ho fatto tanti errori: ho ignorato tutti i campanelli d’allarme che oggi a scuola vi spiegano, quelli della violenza psicologica“, ha aggiunto.

Il tentato femminicidio

I fatti risalgono al 17 aprile 2011. Manuel Piredda, marito di Valentina Pitzalis, aveva attirato la donna nella sua abitazione di Bacu Abis (frazione di Carbonia, in Sardegna) con il pretesto di farsi portare un documento. Prima che la donna lasciasse quell’appartamento le cose precipitarono.

“Lui mi chiede di restare ancora cinque minuti. Mi giro per dirgli di no e lo vedo nel corridoio, con in mano un innaffiatoio. Mi butta del liquido addosso”, ha raccontato agli studenti. “Non dimenticherò più i suoi occhi, il suo sguardo era cambiato, sembrava un demonio“, quindi lui innescò le fiamme.

E quelle lingue di fuoco uccisero lui, non lei, che tuttavia ancora oggi paga lo scotto di quel tentato femminicidio: il volto sfigurato, l’amputazione di una mano e l’altra mano compromessa.