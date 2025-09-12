Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti per atti persecutori, maltrattamenti e lesioni il bilancio delle recenti operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Olbia e nella provincia di Nuoro. Gli uomini sono stati fermati per aver perseguitato, minacciato e aggredito le loro ex compagne, in alcuni casi arrivando a violare i domicili delle vittime e a compiere atti di violenza fisica e psicologica. Le ordinanze sono state eseguite nei giorni scorsi, a seguito di indagini coordinate dalle Procure di Tempio Pausania e Nuoro.

Le operazioni della Polizia: fonte ufficiale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Olbia ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Tempio Pausania nei confronti di un uomo di 38 anni. L’uomo è stato rintracciato e arrestato in una via del centro cittadino, per poi essere tradotto nel carcere di Sassari-Bancali. L’arrestato si era reso responsabile di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni ai danni della sua ex compagna.

La ricostruzione dei fatti: violenza e minacce reiterate

Gli investigatori hanno ricostruito una serie di episodi che hanno visto protagonista l’uomo, incapace di accettare la fine della relazione sentimentale. In più occasioni, secondo quanto accertato, avrebbe aggredito la donna, provocandole lesioni fisiche, scaraventandola a terra e stringendole le mani al collo nel tentativo di strangolarla. In un altro episodio, l’uomo si è introdotto nell’abitazione della ex compagna contro la sua volontà, costringendola a tollerare la sua presenza fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno posto fine alla situazione di pericolo.

Un secondo caso: intimidazioni e minacce di morte

Nei giorni scorsi, sempre gli investigatori del Commissariato P.S. di Olbia hanno eseguito un’ordinanza a carico di un cittadino straniero, accusato degli stessi reati. L’uomo avrebbe perseguitato la sua ex compagna, cercando di costringerla a non proseguire l’azione giudiziaria contro di lui. Le indagini hanno rivelato che la vittima è stata seguita costantemente e minacciata di morte, insieme al suo nuovo compagno.

In una delle occasioni documentate, l’uomo si è introdotto nell’abitazione della donna, arrivando a minacciarla con un coltello. In un altro episodio, dopo averla seguita, l’ha minacciata pubblicamente davanti a una sua amica. Quest’ultima scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, fornendo così un’importante prova a sostegno delle accuse.

Terzo intervento: stalking e divieto di dimora

Lo stesso personale del Commissariato, sempre nei giorni scorsi, ha dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale di Nuoro per stalking, con il conseguente divieto di dimora nei comuni della provincia. L’uomo coinvolto, un cinquantenne, non aveva accettato la fine della relazione con una ragazza del nuorese, arrivando ad aggredirla ripetutamente.

Oltre agli episodi di violenza fisica, l’uomo aveva creato un falso profilo Instagram, sul quale aveva pubblicato fotografie della ex compagna accompagnate da frasi ingiuriose e diffamatorie. Questo comportamento ha aggravato ulteriormente la posizione dell’indagato, che ora dovrà rispondere anche di diffamazione e molestie online.

Le indagini e la tutela delle vittime

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte con la massima attenzione alla tutela delle vittime, che sono state ascoltate e supportate durante tutto il percorso investigativo. Gli agenti hanno raccolto testimonianze, referti medici e immagini di videosorveglianza, riuscendo così a ricostruire il quadro delle condotte persecutorie e delle minacce subite dalle donne coinvolte.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di stalking, maltrattamenti e violenza domestica, invitando le vittime a rivolgersi senza esitazione alle autorità competenti. La collaborazione tra Procure, Tribunali e Polizia ha permesso di intervenire rapidamente, evitando che le situazioni degenerassero ulteriormente.

Il ruolo della prevenzione e delle misure cautelari

Le ordinanze eseguite nei confronti dei tre uomini rappresentano un esempio concreto dell’efficacia delle misure cautelari previste dalla legge per contrastare i reati di stalking e violenza di genere. In particolare, il divieto di dimora e la custodia cautelare in carcere sono strumenti fondamentali per proteggere le vittime e impedire la reiterazione delle condotte criminose.

Le autorità giudiziarie di Tempio Pausania e Nuoro hanno agito in stretta sinergia con la Polizia di Stato, valutando attentamente le richieste di intervento e disponendo le misure più idonee in base alla gravità dei fatti accertati. La tempestività delle operazioni ha consentito di mettere in sicurezza le donne coinvolte e di assicurare alla giustizia i responsabili.

Un fenomeno diffuso: la necessità di sensibilizzazione

Gli episodi avvenuti a Olbia e nella provincia di Nuoro testimoniano come il fenomeno della violenza sulle donne e dello stalking sia ancora purtroppo diffuso e radicato. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione, sia attraverso campagne informative sia tramite il sostegno alle vittime.

Le associazioni che operano sul territorio collaborano con le istituzioni per offrire supporto psicologico, legale e sociale alle donne che subiscono maltrattamenti e persecuzioni. La sinergia tra enti pubblici e privati è fondamentale per contrastare efficacemente questi reati e promuovere una cultura del rispetto e della legalità.

Conclusioni: la risposta delle istituzioni

Le recenti operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Olbia e nella provincia di Nuoro dimostrano la determinazione delle istituzioni nel contrastare ogni forma di violenza di genere. L’arresto dei tre uomini responsabili di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e stalking rappresenta un segnale forte a tutela delle vittime e della sicurezza pubblica.

Le forze dell’ordine invitano chiunque sia vittima di stalking o violenza domestica a non esitare a chiedere aiuto, ricordando che esistono strumenti e servizi dedicati per garantire protezione e assistenza. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è la chiave per prevenire e contrastare efficacemente questi gravi reati.

IPA