Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Temi Caldi:
-
ECONOMIA
Morto il miliardario Klaus-Michael Kühne, re della logistica non aveva eredi: a chi andrà il suo patrimonio
-
ECONOMIA
Leonardo Maria Del Vecchio si dimette da EssilorLuxottica, lettera e critiche al presidente Francesco Milleri
-
ECONOMIA
Taglio accise sul diesel prorogato per un giorno, la decisione sul rinnovo dopo la stangata del controesodo
Ultime Gallery
Ultime Notizie
-
CULTURA E SPETTACOLO
Scontro tra Antonino Monteleone e Giuseppe Brindisi, cos'è successo
-
ECONOMIA
Miliardario muore, ma non ha eredi: a chi andrà il suo patrimonio
-
CULTURA E SPETTACOLO
Morta mamma del disturbatore Paolini, aperta indagine: cos'è successo
-
ECONOMIA
Terremoto in Luxottica, Del Vecchio si dimette e fa polemica
-
CRONACA
Furto dei quadri dal museo, c'è un indagato: chi è