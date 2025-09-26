Eyal Mizrahi torna sullo scontro con Enzo Iacchetti e spiega cosa intendeva dire con "definisci bambino"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nel corso di una recente intervista, Eyal Mizrahi ha chiarito la propria posizione in merito al recente scontro con Enzo Iacchetti in diretta TV. “Ho detto ‘definisci bambino’ perché ognuno ha la sua concezione”, ha chiarito il presidente dell’associazione Amici di Israele, che ha anche raccontato di aver ricevuto minacce per il suo supporto a Israele.

Eyal Mizrahi torna a parlare dello scontro con Enzo Iacchetti

Ospite a Newzgen, programma streaming di Alanews, il presidente dell’associazione Amici di Israele Eyal Mizrahi è stato chiamato a chiarire la propria posizione sullo scontro avvenuto in diretta TV con Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca.

Mizrahi, innanzitutto, ci ha tenuto a precisare i motivi per cui ha partecipato al programma.

“Non cercavo la notorietà: sono andato da Bianca Berlinguer per far sentire anche le ragioni di Israele”, ha affermato, chiarendo anche di essere consapevole di aver messo “il piede nella fossa dei leoni”.

“La colpa, in verità, non è nemmeno di Enzo Iacchetti”, ha proseguito il presidente, “piuttosto Bianca Berlinguer pensava che io fossi contro Netanyahu”.

Il chiarimento sulla frase “definisci bambino”

Nel corso del programma Newzgen, Eyal Mizrahi ha inoltre voluto chiarire il suo intervento, durante il quale ha chiesto di definire cosa fosse un bambino.

“Ho detto ‘definisci bambino’ perché ognuno ha la sua concezione. Per noi europei il bambino ha 8, 9, 10 anni. Un 17enne per l’ONU viene contato come bambino. Per il terzo mondo, per i palestinesi, come per gli africani, come per gli iraniani e gli iracheni, un bambino è fin a quando arriva l’età dove puoi mandarlo a lavorare o a combattere”, ha chiarito Mizrahi.

Il quale ha poi aggiunto: “Hamas recluta ufficialmente ragazzini dai 14 anni in su (…). Tra quei numeri ci sono anche diciassettenni armati che ti sparano addosso. Piango ogni bambino morto, israeliano o palestinese. Ma in guerra o spari o ti sparano: non si giudica con gli slogan”.

Le minacce dopo lo scontro in TV

Eyal Mizrahi ha inoltre raccontato di aver dovuto fare i conti con diverse minacce dopo lo scontro avvenuto in diretta TV.

“Oggi chi prova a portare le ragioni di Israele rischia in prima persona”, ha affermato, prima di un augurio in occasione del Capodanno ebraico, celebrato il 23 e il 24 settembre.

“Auguro a tutti un anno noioso, senza notizie: parlare solo del meteo sarebbe la vittoria della pace”: questo l’augurio di Mizrahi.