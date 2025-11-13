Ezio Greggio parla della lite di Enzo Iacchetti con Eyal Mizrahi: "Ha fatto male... a non dargli un pugno"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Per Ezio Greggio, quel pugno, Eyal Mizrahi lo avrebbe meritato. Nella querelle tra Enzo Iacchetti e il presidente della federazione Amici di Israele, sulle decine di migliaia di vittime causate dal governo Netanyahu a Gaza, non poteva mancare il commento del conduttore e comico, ovviamente schierato al fianco dello storico compagno di scrivania in migliaia di puntate di Striscia La Notizia.

La lite tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi

Ezio Greggio è tornato sulla bufera scatenata dallo scontro televisivo in diretta Tv tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi sull’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza.

Il dibattito a È sempre Carta Bianca, è passato alla storia della Tv per lo scambio acceso tra il presidente della federazione Amici di Israele, che ha dato del “fascista” al comico, mandandolo in escandescenze.

“Cosa hai detto str****? Vengo giù e ti prendo a pugni” la reazione diventata ormai celebre di Iacchetti.

Il commento di Ezio Greggio

Il battibecco ha fatto il giro del web e sul caso è intervenuto anche il co-conduttore per eccellenza a Striscia La Notizia di Iachetti, Ezio Greggio:

“Grande Enzino! L’ho chiamato subito e gli ho detto: ‘Hai fatto male!’ – ha raccontato il comico – Lui: ‘Come ho fatto male?’, ‘Hai fatto male a non scendere a dare un pugno a un cretino del genere che dice ‘Mi definisca la parola bambino””

ANSA

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a Striscia La Notizia

La frecciata

Impegnato nel lancio del 22esimo Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, Greggio ha commentato in un’intervista a La Stampa la reazione dell’amico alla frase “definisci bambino” di Mizrahi: