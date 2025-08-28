F-35 italiani intercettano un velivolo russo sui cieli dell'Estonia, i caccia impegnati in una missione Nato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Due aerei da guerra F-35 dell’Aeronautica militare italiana si sono alzati in volo dalla base di Ämari, in Estonia, per intercettare un velivolo russo che si era avvicinato allo spazio aereo del Paese baltico, che fa parte della Nato. Non è la prima volta che mezzi italiani vengono impiegati in questo tipo di operazioni.

Aerei italiani intercettano un velivolo russo

I profili ufficiali della Nato hanno comunicato che due F-35 italiani schierati in Estonia sono partiti dalla base estone di Ämari per intercettare un velivolo russo che si era avvicinato allo spazio aereo del Paese baltico.

I due aerei fanno parte della Task Force Air, 32° Stormo e 6° Stormo, schierati sul fronte orientale dell’alleanza proprio per rispondere a eventuali operazioni russe di questo tipo o a sconfinamenti.

ANSA Un F-35 in fase di decollo

I Paesi baltici sono considerati uno dei punti più vulnerabili della Nato in Europa orientale, sia perché condividono un lungo confine con Russia e Bielorussia, sia perché sono collegati solo da uno stretto passaggio di terra al resto degli Stati europei.

Le operazioni italiane al confine con la Nato

Non è la prima volta che gli aerei italiani schierati in Estonia vengono utilizzati per contrastare la presenza di mezzi russi nei pressi dello spazio aereo del Paese.

Già lo scorso 13 agosto i caccia italiani erano stati chiamati a prendere il volo in risposta a un velivolo russo, che stava pattugliando il confine tra Estonia e Russia.

Nel corso del 2025 la Nato è stata spesso impegnata nel contrasto dei velivoli russi nella zona del baltico. Alcuni aerei inglesi avevano intercettato ad aprile un aereo spia decollato da Kaliningrad.

Cos’è lo scramble

L’operazione eseguita dai due aerei italiani è chiamata in gergo tecnico scramble, un termine che identifica il decollo immediato e non previsto di velivoli per intercettare una minaccia proveniente da cielo.

Spesso Paesi rivali ma non in guerra causano di proposito un scramble in una base nemica, con il fine di testare la rapidità di risposta delle forze della fazione opposta e raccogliere dati in vista di un possibile attacco futuro.