F35 italiani intercettano tre jet russi in Estonia, perché Putin continua a provocare la Nato: a cosa punta

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tre jet russi “hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia” e la Nato ha reagito immediatamente, come spiegato dalla portavoce dell’Alleanza Atlantica, Allison Hart, che ha definito “sconsiderato” il comportamento della Russia. E dopo la segnalazione dei sistemi radar dell’organizzazione intergovernativa, sono stati due F35 italiani ad alzarsi in volo e a intercettare i jet russi. Non è il primo caso di violazione dei confini da parte di droni o aerei da parte del Cremlino, secondo una precisa strategia “provocatoria” di Vladimir Putin.

Jet russi nello spazio aereo dell’Estonia

Andiamo con ordine, partendo dai fatti. Nella mattina di venerdì tre jet russi hanno violato lo spazio aereo estone, come scritto su X dalla portavoce della Nato Allison Hart. I tre caccia russi, dei Mig-31, sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per quasi dodici minuti.

“Questo è l’ennesimo esempio del comportamento sconsiderato della Russia e della capacità di risposta della Nato”, ha aggiunto Hart. Immediata anche la presa di posizione della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

ANSA

Gli F35 sono decollati per uno “scramble”, l’ordine di decollo su allarme

“L’Europa è al fianco dell’Estonia di fronte all’ultima violazione del nostro spazio aereo da parte della Russia. Risponderemo a ogni provocazione con determinazione, investendo al contempo in un fianco orientale più forte”, ha detto. La von der Leyen ha poi aggiunto che “con l’intensificarsi delle minacce, aumenterà anche la nostra pressione. Invito i leader dell’Ue ad approvare rapidamente il nostro 19esimo pacchetto di sanzioni” contro Mosca.

Jet russi intercettati da F35 italiani

E dopo la segnalazione dei sistemi radar della Nato che hanno rilevato la presenza degli aerei russi, sono stati due F35 italiani ad alzarsi in volo dalla base di Amari.

Con il sorvolo degli F35 italiani, decollati in modalità “Qra” (quick reaction alert), i velivoli russi si sono poi allontanati. A confermare la presenza dei caccia italiani è stato, per primo, il portale Politico: “I caccia russi che hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia questa mattina sono stati intercettati da F35 italiani decollati a questo scopo”.

Il distaccamento italiano, composto dai F35 del 13esimo gruppo del 32esimo stormo di Amendola e costantemente in stato di allerta rapida, è schierato in Estonia per garantire la sorveglianza dello spazio aereo baltico nell’ambito delle attività di Air policing della Nato sul fianco Est.

Perché Putin provoca la Nato

Non è la prima volta che da parte russa avviene uno “sconfinamento”, una violazione dei confini. Pochi giorni fa, ad esempio, Mosca ha violato lo spazio aerei Nato con un drone sulla Romania.

Alcuni giorni prima la Polonia aveva abbattuto droni russi sul proprio territorio, con Varsavia che era arrivata a invocare l’art.4 della Nato (che prevede che le parti si consultino ogni volta che, su opinione di una di esse, ci sia una minaccia contro l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza proprie o di altri membri dell’alleanza).

Perché, dunque, avvengono queste (come le ha definite la von der Leyen) “provocazioni”? Innanzitutto non si tratta di errori, anzi. L’utilizzo di droni o jet da parte di Mosca sui cieli rumeni o polacchi vuole destabilizzare il fronte orientale dell’Europa e a mettere sotto pressione la diplomazia.

Ogni violazione, infatti, porta (come nel caso della Polonia che ha invocato l’art. 4) consultazioni e richieste, e porta i soggetti chiamati in causa a interrogarsi su possibili risposte e sui limiti di quanto sia effettivamente possibile fare.

Ogni violazione russa ha inoltre l’effetto di creare interrogativi sull’invulnerabilità dello spazio aereo della Nato nella parte orientale, quella, appunto, dove avvengono le “provocazioni” russe, che, in ogni caso, hanno sempre il potere di suscitare una reazione da parte dei governi occidentali di fronte alla minaccia russa.