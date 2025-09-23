Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato per tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio nella serata di venerdì 19 settembre a Firenze. L’arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e altri fenomeni di illegalità nel centro cittadino. L’uomo è stato fermato dopo un rocambolesco inseguimento in bicicletta e a piedi, durante il quale ha aggredito una passante e gli agenti intervenuti.

Controlli straordinari e arresto: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, organizzati per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di illegalità nel centro di Firenze. Le volanti di via Zara hanno individuato il sospetto nella serata di venerdì 19 settembre. L’uomo, inizialmente collaborativo, ha improvvisamente tentato la fuga alla vista degli agenti.

La fuga tra le strade del centro

La situazione è degenerata quando il 40enne, dopo un primo momento di apparente collaborazione, ha cercato di allontanarsi rapidamente, prima utilizzando la propria bicicletta e poi proseguendo a piedi. Durante la fuga, il sospetto ha lanciato la bicicletta contro gli operatori di polizia nel tentativo di ostacolarli e guadagnare terreno.

Il tentativo di rapina e l’aggressione alla passante

Raggiunta via De Sanctis da Lungarno Colombo, l’uomo, ormai messo alle strette dagli agenti, ha strattonato a terra una passante, sottraendole la bicicletta che aveva con sé. Ha quindi tentato di continuare la fuga a bordo del nuovo velocipede, ma è stato intercettato e bloccato dagli agenti prima di riuscire a dileguarsi.

Resistenza e aggressione agli agenti

Neppure durante le fasi di contenimento, il 40enne si è arreso: ha continuato a dimenarsi e a opporre resistenza, arrivando ad aggredire i poliziotti che, con non poca fatica, sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza.

Il sequestro della droga e i precedenti penali

All’esito dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo diverse sostanze stupefacenti: circa 35 gr di Marijuana e 0,54 gr di Cocaina. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato quindi arrestato per tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio.

Le procedure dopo l’arresto

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si precisa che la responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del successivo processo, e che al momento l’uomo è assistito dalla presunzione di innocenza.

Il contesto: i controlli nel centro di Firenze

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli straordinari predisposti dalla Questura di Firenze per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza nel centro cittadino. Le forze dell’ordine hanno intensificato la presenza sul territorio, soprattutto nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni di illegalità e degrado.

IPA