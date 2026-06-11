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Eseguito a Cagliari un arresto per un danno economico stimato in 120.000 euro: un’indagine ha portato alla luce un sistema di frode ai danni di una società di raccolta e smaltimento rifiuti. L’operazione, condotta dagli investigatori della IV Sezione Squadra Mobile della Questura del capoluogo sardo, ha permesso di individuare un ex dipendente come presunto responsabile, dopo mesi di indagini e appostamenti.

Le indagini e la scoperta della frode

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla società vittima della frode. Gli investigatori hanno analizzato la documentazione relativa all’utilizzo delle carte carburante aziendali, scoprendo che l’uso illecito era iniziato già nel mese di febbraio 2026 e proseguiva ancora al momento della segnalazione.

L’indagine ha permesso di ricostruire un sistema di prelievi fraudolenti effettuati in numerose stazioni di servizio sparse su tutto il territorio della provincia di Cagliari. La condotta, secondo quanto emerso, era reiterata e accuratamente pianificata, tanto da causare in soli tre mesi un danno economico di circa 120.000 euro alla società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in diversi comuni della Sardegna.

L’individuazione del sospettato

Attraverso l’incrocio dei dati raccolti, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore della frode: si tratta di un ex dipendente della società, già allontanato in passato per motivi disciplinari. Per confermare i sospetti, la Squadra Mobile ha organizzato un servizio di osservazione e pedinamento, con l’obiettivo di sorprendere l’uomo in flagranza di reato.

L’operazione ha avuto esito positivo nei giorni scorsi, quando a Sestu, presso una stazione di servizio, l’ex dipendente è stato sorpreso a bordo di un furgone subito dopo aver effettuato un illecito rifornimento per un importo di circa 700 euro, utilizzando una delle carte carburante oggetto della denuncia. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori 200 litri di carburante, custoditi in una decina di taniche, ritenuti provento di precedenti approvvigionamenti illeciti.

Le conseguenze dell’indagine

Grazie all’attività della Squadra Mobile, è stato possibile interrompere un sistema che avrebbe potuto continuare a causare ingenti danni economici alla società e, di riflesso, ai comuni serviti. L’operazione rappresenta un esempio di come la collaborazione tra aziende e forze dell’ordine possa portare a risultati concreti nella lotta contro le frodi e gli illeciti economici.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione degli investigatori si è concentrata non solo sull’individuazione del responsabile, ma anche sulla raccolta di prove utili a ricostruire l’intero sistema di frode. L’intervento tempestivo ha permesso di limitare i danni e di restituire un segnale di fiducia alle aziende che operano in settori strategici come quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

IPA