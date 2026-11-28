Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Controlli straordinari nell’area di Porta Nuova, a Torino: sono state identificate 156 persone e verificati 12 veicoli. Un esercente è stato sanzionato per oltre 26.000 euro dopo che in una sala scommesse è stato trovato un minorenne intento a giocare.

Verifiche nelle attività commerciali a Torino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il servizio è stato svolto nell’area della stazione di Torino e nei quartieri vicini, su disposizione del questore Massimo Gambino. L’intervento ha interessato in particolare le zone segnate da degrado urbano e stazionamento illecito. Sono stati controllati 9 esercizi commerciali, tra ristoranti, pizzerie, kebab e sale scommesse.

Sala scommesse, minorenne effettua giocate: 26mila euro di multa al titolare

In una sala della zona di piazza Bengasi gli agenti hanno accertato che un minorenne stava effettuando giocate. Il titolare è stato quindi sanzionato per 26mila euro per aver consentito l’uso di apparecchi e congegni da gioco a una persona di età inferiore a 18 anni. Per l’attività è stata inoltre inviata una segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini della sospensione.

Controlli su strada e sicurezza

Nel corso dell’operazione sono stati svolti anche accertamenti sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione all’uso improprio dei monopattini elettrici. I controlli sono stati organizzati per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e degrado e rafforzare la sicurezza nelle aree frequentate da cittadini e pendolari.

Il servizio è stato coordinato dal Commissariato di pubblica sicurezza “Barriera Nizza”. Hanno partecipato, insieme alla Polizia di Stato, personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.