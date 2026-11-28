Fa giocare un minorenne nella sala scommesse a Torino, stangata da 26mila euro al titolare
Controlli nell’area di Porta Nuova: identificate 156 persone e sanzionato un esercente per aver permesso a un minorenne di giocare.
Controlli straordinari nell’area di Porta Nuova, a Torino: sono state identificate 156 persone e verificati 12 veicoli. Un esercente è stato sanzionato per oltre 26.000 euro dopo che in una sala scommesse è stato trovato un minorenne intento a giocare.
- Verifiche nelle attività commerciali a Torino
- Sala scommesse, minorenne effettua giocate: 26mila euro di multa al titolare
- Controlli su strada e sicurezza
Verifiche nelle attività commerciali a Torino
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il servizio è stato svolto nell’area della stazione di Torino e nei quartieri vicini, su disposizione del questore Massimo Gambino. L’intervento ha interessato in particolare le zone segnate da degrado urbano e stazionamento illecito. Sono stati controllati 9 esercizi commerciali, tra ristoranti, pizzerie, kebab e sale scommesse.
Sala scommesse, minorenne effettua giocate: 26mila euro di multa al titolare
In una sala della zona di piazza Bengasi gli agenti hanno accertato che un minorenne stava effettuando giocate. Il titolare è stato quindi sanzionato per 26mila euro per aver consentito l’uso di apparecchi e congegni da gioco a una persona di età inferiore a 18 anni. Per l’attività è stata inoltre inviata una segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini della sospensione.
Controlli su strada e sicurezza
Nel corso dell’operazione sono stati svolti anche accertamenti sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione all’uso improprio dei monopattini elettrici. I controlli sono stati organizzati per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e degrado e rafforzare la sicurezza nelle aree frequentate da cittadini e pendolari.
Il servizio è stato coordinato dal Commissariato di pubblica sicurezza “Barriera Nizza”. Hanno partecipato, insieme alla Polizia di Stato, personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.