Fa il bagno nel Brenta e muore, la vittima è un uomo di 34 anni: i testimoni parlano di un mulinello

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo di 34 anni è morto a Fontaniva, in provincia di Padova, mentre faceva il bagno nel fiume Brenta. A trascinarlo a fondo sarebbe stato un mulinello. La vittima, un uomo di origini nigeriane, è annegato dopo essersi tuffato all’altezza del parco Brenta Viva, in via delle Zattere. Il corpo del 34enne è riemerso diversi minuti dopo il tutto. Inutili i soccorsi.

34enne muore nel fiume Brenta

La tragedia si è consumata nella serata di sabato primo agosto a Fontaniva, nel Padovano, dove un uomo di 34 anni, di origini nigeriane, ha perso la vita nelle acque del fiume Brenta. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20.45 dagli amici con cui il 34enne aveva trascorso la giornata lungo il fiume.

Dopo averlo visto scomparire sott’acqua senza più riemergere, hanno iniziato a cercarlo, fino a individuare il corpo in un tratto particolarmente pericoloso del fiume, caratterizzato da un violento mulinello generato dalla corrente. A quel punto è scattata l’immediata richiesta di soccorso.

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I soccorsi dei vigili del fuoco lungo il Brenta

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella, che hanno raggiunto il tratto del fiume Brenta indicato dai presenti e recuperato il corpo del 34enne, affidandolo ai sanitari del Suem 118.

Il personale medico ha tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato vano e il decesso è stato infine constatato sul posto. Sul luogo della tragedia avvenuta lungo il Brenta sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Dai primi elementi raccolti non emergerebbero responsabilità di terzi: l’ipotesi più probabile resta quella di un tragico incidente avvenuto mentre l’uomo stava facendo il bagno nelle acque del fiume Brenta. A quanto pare quel tratto del fiume è interessato da pericolosi mulinelli.

I consigli per fare il bagno in sicurezza nei fiumi

Poche settimane fa un uomo di 38 anni è morto in provincia di Udine per salvare i figli che rischiavano di annegare nel fiume Tagliamento. Ma nel corso dell’estate le persone morte mentre facevano il bagno nei fiumi o nei laghi sono state diverse.

Dopo questo episodio, per sensibilizzare la popolazione sui pericoli, visibili e nascosti, la Scuola Kayak Friuli ha organizzato un corso gratuito e aperto a tutti sulle rive dell’Arzino, a Pinzano al Tagliamento.

L’iniziativa illustra come riconoscere le principali insidie dei corsi d’acqua, dai cosiddetti “rulli fluviali”, ovvero i vortici generati dalla corrente, ai fondali scivolosi o sconnessi, fornendo indicazioni utili per vivere il fiume in maggiore sicurezza.