Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia. Il soggetto, un cittadino indiano di 25 anni richiedente asilo politico e domiciliato a Brescia, è stato bloccato all’interno di una villa dopo essere stato sorpreso in stato di alterazione psicofisica con due pistole e una banconota da 50.000 lire sottratte dall’abitazione. L’intervento è stato reso necessario dalla segnalazione di un probabile furto in atto, che ha portato i militari a intervenire tempestivamente e a mettere in sicurezza la situazione.

Un arresto a Borgo San Giacomo, Brescia

Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 03:20 dell’11 gennaio 2026, quando la Centrale Operativa di Verolanuova ha ricevuto una chiamata al numero di emergenza 112.

La segnalazione riguardava un possibile furto in corso presso una villa situata in Borgo San Giacomo (Brescia), nella frazione 24. Immediatamente una pattuglia della Stazione di Quinzano d’Oglio, già impegnata in un servizio perlustrativo notturno, è stata inviata sul posto per verificare la situazione.

I primi riscontri sul luogo del reato

Giunti presso l’abitazione i militari hanno subito notato evidenti segni di effrazione: la zanzariera, le ante e i vetri di una finestra della cucina risultavano danneggiati.

L’ispezione interna ha permesso di riscontrare che le luci nei corridoi del primo piano erano accese, nonostante il proprietario avesse dichiarato che la casa doveva essere vuota. Questo particolare ha rafforzato il sospetto della presenza di uno o più intrusi all’interno dell’immobile.

Richiesta di rinforzi e irruzione nell’abitazione

Considerata la possibilità che il furto fosse ancora in corso i Carabinieri hanno richiesto il supporto di un’ulteriore pattuglia. Una volta arrivati i rinforzi i militari hanno fatto irruzione nella villa, dirigendosi verso la camera da letto.

Qui hanno trovato un uomo, seduto sul letto, in evidente stato di alterazione psicofisica probabilmente dovuta all’assunzione di alcolici. Accanto a lui, poggiate sul letto, c’erano due pistole: una Bernardelli calibro 22 e una Walther calibro 7,65, entrambe regolarmente denunciate dal proprietario e custodite in un armadietto che era stato forzato.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

I militari hanno immediatamente messo in sicurezza le armi per evitare qualsiasi rischio e hanno bloccato l’uomo, sottoponendolo a una perquisizione personale che ha dato esito negativo.

Successivamente il cittadino indiano è stato accompagnato presso il Comando Carabinieri di Quinzano d’Oglio. Qui, durante ulteriori controlli, è stata trovata nella tasca posteriore dei suoi jeans una banconota da 50.000 Lire, riconosciuta dal proprietario come parte della refurtiva e già indicata nella denuncia di tentato furto.

La dinamica del tentato furto

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari l’autore del furto avrebbe scavalcato il muro di cinta della villa, utilizzando come appoggio la maniglia di una porta in acciaio per superare il muro alto circa due metri.

La presenza della maniglia danneggiata e piegata ha confermato questa ipotesi. Una volta all’interno, l’uomo avrebbe utilizzato un’ascia per infrangere i vetri della finestra della cucina e accedere all’abitazione.

L’allarme del proprietario

Il proprietario della villa ha raccontato di essere arrivato presso la propria abitazione intorno alle ore 02:30 dell’11 gennaio per alcune incombenze. Notando alcune luci accese all’interno, circostanza insolita dato che l’ultima visita risaliva al pomeriggio precedente, ha deciso di entrare.

Una volta dentro ha constatato il danneggiamento della finestra della cucina e la presenza di vetri rotti sul pavimento. Dopo aver verificato che la porta della camera da letto era chiusa ha preferito uscire e contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

L’arresto e la restituzione dei beni sottratti

Pochi minuti dopo la chiamata la pattuglia dei Carabinieri è giunta sul posto, riuscendo a intervenire in sicurezza e a bloccare il cittadino indiano prima che potesse fuggire.

La refurtiva recuperata comprendeva l’ascia utilizzata per l’effrazione, le due pistole e la banconota da 50.000 Lire. Tutti gli oggetti sono stati riconosciuti dal proprietario e restituiti all’avente diritto.

Le indagini

Le responsabilità penali dell’arrestato saranno accertate solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

L’operazione ha comunque permesso di evitare che il furto si concretizzasse e ha garantito la sicurezza dell’abitazione e dei beni del proprietario.

L’arrestato, domiciliato a Brescia, dovrà ora rispondere delle accuse di tentato furto e effrazione davanti all’autorità giudiziaria.

IPA