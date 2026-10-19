Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Arrestato e condotto in carcere un 22enne gravemente indiziato di tentato femminicidio e tentato omicidio: l’uomo, residente ad Acate, comune del Ragusano, avrebbe inseguito e speronato l’auto dell’ex fidanzata e del nuovo compagno. La vettura è finita contro un muretto. Dopo l’incidente, il ragazzo avrebbe tentato di investire la coppia che è riuscita a fuggire.

Acate: 22enne arrestato

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo investigativo e della Stazione di Acate, che hanno ricostruito una vicenda avvenuta durante l’estate appena trascorsa.

Il giovane, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe incrociato l’auto dell’ex fidanzata mentre usciva dal luogo di lavoro, nel comune di Acate, durante una serata estiva. A bordo con la donna c’era il suo attuale compagno. Il 22enne li avrebbe inseguiti con l’intenzione di speronare la loro utilitaria. La relazione con la giovane, terminata da circa un anno, non sarebbe stata accettata dall’indagato.

L’inseguimento e i tentativi di investimento dell’ex e del nuovo compagno

Una volta raggiunta l’auto, il giovane l’avrebbe urtata con il proprio veicolo, di grossa cilindrata. L’impatto avrebbe fatto uscire l’utilitaria dalla carreggiata, fino a farla terminare contro un muretto a secco. La condotta, stando alla ricostruzione, sarebbe proseguita anche dopo l’urto: il ragazzo avrebbe invertito la marcia e tentato di investire la donna. Con una seconda inversione avrebbe poi cercato di travolgere il compagno.

Le due persone sono riuscite a evitare di essere investite scansandosi e allontanandosi rapidamente dall’auto. I testimoni presenti e le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati lungo la strada provinciale avrebbero permesso di ricostruire le fasi dell’episodio. La portiera dell’auto dell’indagato presentava danni evidenti.

Le indagini e la misura cautelare

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, si è basata sull’analisi dei filmati e sulle testimonianze raccolte. Gli elementi acquisiti hanno delineato, secondo gli inquirenti, un quadro indiziario che ha portato alla richiesta della misura cautelare più afflittiva.

Il provvedimento è stato adottato nell’ambito della normativa del codice rosso. Tra le contestazioni provvisorie è stata inserita la nuova fattispecie di femminicidio, prevista dall’articolo 577-bis del codice penale. Dopo le formalità, l’indagato è stato accompagnato nella casa circondariale locale, a disposizione dell’autorità giudiziaria, e dovrà rispondere dei tentativi di femminicidio e omicidio.

IPA