Un arresto per furto aggravato continuato a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), dove un giovane di 26 anni è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre alcolici in due supermercati della cittadina. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del personale di sicurezza e alla tempestività delle forze dell’ordine, che hanno impedito che la refurtiva, per un valore di circa 140 euro, venisse portata via.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20:00, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una chiamata da un addetto alla sicurezza del supermercato di via Friuli a Fiorenzuola d’Arda. L’uomo aveva notato un giovane che si aggirava tra gli scaffali con fare sospetto, tentando di sottrarre diversi articoli, in particolare bottiglie di alcolici.

Il primo tentativo di furto e la fuga

Secondo quanto ricostruito, il giovane, residente in provincia di Milano ma senza fissa dimora, ha cercato di uscire dal supermercato senza passare dalle casse, nascondendo la merce sotto il giubbotto. L’addetto alla sicurezza, insospettito dal comportamento, ha prontamente allertato i Carabinieri, fornendo una dettagliata descrizione sia del sospettato che degli articoli sottratti. Il valore della refurtiva ammontava a circa 140 euro, tra cui bottiglie di whisky e vodka. Nonostante il tentativo di alcuni dipendenti di fermarlo, il giovane è riuscito a darsi alla fuga.

Il secondo colpo e l’arresto

Non pago del primo tentativo, il 26enne si è diretto verso un altro supermercato della zona, quello di via Europa. Dopo circa mezz’ora, il personale del secondo esercizio commerciale ha riconosciuto il giovane e ha nuovamente informato i Carabinieri, che erano già sulle sue tracce. Questa volta, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccarlo prima che potesse allontanarsi con la merce rubata.

La refurtiva recuperata

Durante il controllo, i militari hanno trovato nello zaino del giovane 9 bottiglie di vodka e 8 lattine di coca cola, che erano state sottratte dagli scaffali e occultate. Tutta la merce è stata recuperata e restituita ai due supermercati coinvolti nei tentativi di furto.

L’identificazione e le conseguenze

L’uomo, identificato come un 26enne originario della provincia di Milano, è stato condotto presso la Stazione dei Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda. Dopo aver ammesso le proprie responsabilità, ha riconsegnato la merce sottratta. È stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire davanti al Tribunale di Piacenza per il rito direttissimo.

Il ruolo della sicurezza e la collaborazione con le forze dell’ordine

L’episodio mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra personale di sicurezza e forze dell’ordine. La prontezza dell’addetto alla sicurezza, che ha saputo fornire una descrizione dettagliata del sospettato e della refurtiva, ha permesso ai Carabinieri di intervenire rapidamente e di assicurare il responsabile alla giustizia.

Un fenomeno in crescita

Il furto nei supermercati rappresenta un fenomeno in crescita, soprattutto nelle aree urbane e nei centri di medie dimensioni come Fiorenzuola d’Arda. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di segnalare tempestivamente comportamenti sospetti e di collaborare attivamente per prevenire e contrastare questi reati.

Le prossime tappe giudiziarie

Il 26enne dovrà ora rispondere davanti al giudice delle accuse di furto aggravato continuato. La sua posizione è aggravata dal fatto di aver tentato il furto in due supermercati nel giro di meno di un’ora, mostrando una particolare determinazione nel portare a termine l’azione illecita.

Conclusioni

L’operazione dei Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda si è conclusa con successo, grazie alla sinergia tra personale di sicurezza e forze dell’ordine. Il giovane arrestato dovrà ora affrontare le conseguenze delle proprie azioni davanti al Tribunale di Piacenza.

