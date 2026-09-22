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È di 5 extracomunitari in fuga e numerosi articoli sequestrati il bilancio dell’operazione di contrasto alla contraffazione condotta dalla Polizia di Stato durante il mercato settimanale di Ventimiglia. L’intervento, coordinato dal Primo Dirigente Dr Paolo Arena, è stato effettuato ieri nell’ambito dei servizi di ordine pubblico disposti dal Questore di Imperia, Lo Iacono.

Sequestro di merce contraffatta e fuga degli ambulanti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione di controllo si è svolta nel cuore del mercato storico di Ventimiglia, luogo che ogni settimana richiama numerosi visitatori, anche dalla vicina Francia. Gli agenti del Commissariato, dopo aver effettuato mirati servizi di osservazione e appostamento, hanno individuato sul lungomare un gruppo di 5 extracomunitari intenti a trasportare voluminosi sacchi contenenti pelletteria e accessori con marchi contraffatti.

La merce, composta principalmente da borse, occhiali da sole, felpe e berretti, riportava i loghi di note case di moda come Armani, Chanel, Miu Miu, Gucci, Prada, Yves Saint Laurent, Christian Dior e Versace. Gli articoli erano pronti per essere venduti al dettaglio a prezzi notevolmente inferiori rispetto agli originali, configurando così il reato di contraffazione e vendita di prodotti falsi.

Gli agenti, agendo con la massima cautela a causa dell’elevata affluenza di persone, sono intervenuti in via Veneto riuscendo a trattenere e sequestrare la merce. Tuttavia, gli ambulanti abusivi sono riusciti ad allontanarsi rapidamente tra la folla, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

Sanzioni per gli acquirenti e danni all’economia

Durante l’operazione, una cittadina straniera è stata sorpresa mentre acquistava una borsa contraffatta ed è stata sanzionata amministrativamente. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come il fenomeno della contraffazione rappresenti un grave danno per l’economia locale e nazionale, generando concorrenza sleale e mettendo in difficoltà le aziende che rispettano la legge.

I prodotti sequestrati, oltre a violare il diritto di proprietà industriale, sono spesso realizzati con materiali di scarsa qualità e possono contenere sostanze nocive per la salute dei consumatori. Questo aspetto rende ancora più urgente e necessario il contrasto a questa forma di illegalità.

Controlli settimanali per tutelare la legalità

I controlli della Polizia di Stato vengono ormai ripetuti con cadenza settimanale, con l’obiettivo di prevenire il fenomeno della contraffazione e impedire che il mercato diventi un luogo di malaffare. Le operazioni mirano a tutelare la fede pubblica e il diritto di proprietà industriale, garantendo la sicurezza e la legalità all’interno del mercato di Ventimiglia.

IPA