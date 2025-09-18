Fa un rito satanico e gli va a fuoco la casa, 71enne di Catania denunciato: l'altare in una stanza rossa
Un 71enne è stato arrestato dopo aver dato fuoco alla propria casa, mettendo in pericolo gli altri condomini: avrebbe tentato un rito satanico
Un uomo di 71 anni di Catania ha dato fuoco al proprio appartamento nel tentativo di celebrare un rito satanico. L’uomo è stato intossicato dal fumo sprigionato dalle fiamme ed è stato portato dai vigili del fuoco fuori dalla casa. La polizia lo ha poi denunciato per incendio doloso e tentata strage.
Incendia la casa per un rito satanico
Un uomo di 71 anni avrebbe dato fuoco alla propria abitazione per praticare un rito satanico. La polizia è stata chiamata sul posto a causa del fumo che fuoriusciva dall’appartamento, situato in un condominio di Catania.
Insieme ai vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di Borgo Ognina sono riusciti a entrare nella casa e a portare sul pianerottolo il 71enne, che si trovava in grande difficoltà per aver inalato molto fumo.
La zona di Catania dove è avvenuto l’incendio
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe sparso liquido infiammabile in una delle stanze della casa, per poi dare fuoco e celebrare la cerimonia. Le fiamme sarebbero però sfuggite al suo controllo, invadendo l’intero appartamento.
Le bombole di gas e l’altare nell’appartamento
Una volta spento l’incendio, la polizia ha cominciato i rilevamenti all’interno dell’abitazione. Nella stanza da cui è partito l’incendio, con le pareti interamente dipinte di rosso, è stato trovato un tavolo che avrebbe funto da altare.
Sul tavolo, sarebbe stato trovato quello che l’agenzia di stampa Ansa descrive come un “libro di stregoneria“, e diverse statuette e simboli demoniaci.
Nella casa sarebbero state trovate anche sette bombole di gas piene, che avrebbero potuto esplodere a causa dell’incendio, provocando danni gravi all’appartamento e al condominio.
Denunciato il responsabile
Dalle indagini della polizia è immediatamente emerso che il 71enne responsabile del rogo era già da tempo noto alle forze dell’ordine. L’uomo, infatti, avrebbe numerosi precedenti penali.
L’abitazione e tutti gli oggetti rinvenuti al suo interno sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine e potrebbero costituire prove per il futuro processo a carico dell’uomo.
Il 71enne è infatti stato denunciato sia per incendio doloso della propria abitazione, sia per tentata strage a causa della presenza delle bombole di gas nell’appartamento.