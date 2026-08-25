Fabbrica armi artigianali clandestine e le mostra sui social, a Pontecchio Polesine arrestato un uomo

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Un arresto e numerosi sequestri, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Pontecchio Polesine. Un uomo è stato fermato perché ritenuto responsabile di fabbricazione e detenzione di arma clandestina, dopo aver pubblicato sui social network immagini e post relativi a ordigni artigianali e armi. L’intervento è stato eseguito in seguito a una segnalazione della Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica di Roma, che ha portato all’identificazione e all’arresto del soggetto nella provincia di Rovigo.

La segnalazione a Pontecchio Polesine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi quando la Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica di Roma ha trasmesso una richiesta urgente di intervento alla Digos di Rovigo e al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia.

Il motivo della segnalazione è stato il monitoraggio di un profilo su un noto social network, dove un uomo residente nella provincia di Rovigo aveva pubblicato diversi contenuti che ritraevano coltelli, proiettili e presunti ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale.

Le indagini e l’identificazione del sospetto

La Digos di Rovigo, in collaborazione con la Sezione Antiterrorismo della Digos di Venezia e il personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Rovigo, ha avviato immediatamente le indagini per identificare e localizzare il soggetto.

Le forze dell’ordine si sono avvalse anche del supporto del nucleo artificieri della Questura lagunare per garantire la massima sicurezza durante le operazioni.

La perquisizione e i sequestri

Una volta accertata la presenza dell’uomo nella sua abitazione, gli agenti hanno fatto irruzione nell’immobile e hanno proceduto a una perquisizione, come previsto dalla normativa vigente sul possesso di armi ed esplosivi.

Nel corso delle attività di polizia giudiziaria, è stato rinvenuto il manufatto artigianale raffigurato nei post pubblicati sui social, che si è poi rivelato inerte. Sono stati inoltre trovati vari proiettili di diverso calibro detenuti illegalmente, alcune armi bianche del tipo “push dagger” con lama a doppio filo e punta acuminata, e una pistola scacciacani modificata, dotata di caricatore e resa potenzialmente idonea allo sparo grazie a modifiche alla canna e al meccanismo di scatto.

Ulteriori elementi sequestrati

Durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno anche sequestrato degli appunti manoscritti contenenti istruzioni per la fabbricazione di ordigni. Su questi documenti sono in corso approfondimenti investigativi per chiarire eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti.

È stato inoltre sequestrato il profilo del social network dell’uomo, dove erano state pubblicate le immagini e i post incriminati.

L’arresto e le accuse

L’uomo, originario della provincia di Rovigo, è stato arrestato con l’accusa di fabbricazione e detenzione di arma clandestina. Contestualmente, è stato deferito in stato di libertà per detenzione illegale di munizioni e armi bianche.

Dopo l’arresto, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, che ha richiesto e ottenuto dal giudice la convalida dell’arresto e la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le misure di prevenzione

Nei confronti dell’uomo, il Questore della provincia di Rovigo ha emesso la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, che rappresenta un primo passo e può essere seguita, in caso di aggravamento della pericolosità, dalla più severa misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

IPA