Fabbricano molotov tra Pesaro, Rimini e Bologna e fanno test esplosivi: quattro giovani indagati

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È di quattro giovani indagati e numerosi sequestri il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Pesaro, dove sono stati eseguiti decreti di perquisizione e sequestro per la presunta produzione di bottiglie incendiarie. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata svolta anche nelle province di Rimini e Bologna e si inserisce in un più ampio monitoraggio del territorio e dei social network, volto a contrastare fenomeni di radicalizzazione e possibili azioni dimostrative.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, supportati dai comandi territorialmente competenti. L’intervento è scaturito da un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro nei confronti di quattro giovanissimi residenti nelle province di Pesaro, Rimini e Bologna. Le indagini, avviate in seguito a un’attenta attività di monitoraggio sia del territorio che dei profili social collegati agli indagati, hanno permesso di raccogliere elementi significativi a carico del gruppo.

La produzione e il test delle bottiglie incendiarie

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel periodo prossimo al mese di febbraio 2026, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie del tipo “Molotov”. La potenzialità offensiva di questi manufatti sarebbe stata testata in un capannone industriale abbandonato situato a Pesaro, dove si sono verificati plurimi eventi di combustione e deflagrazione. Tali episodi hanno destato particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli e le attività investigative nella zona.

Sequestri e materiale rinvenuto

Nel corso delle perquisizioni, gli investigatori hanno proceduto al sequestro di numerosi apparecchi elettronici in uso agli indagati, tra cui tablet, computer e smartphone. Tutti questi dispositivi saranno sottoposti a successive analisi forensi per verificare eventuali ulteriori elementi utili alle indagini. Inoltre, è stato rinvenuto materiale cartaceo contenente riferimenti specifici alla realizzazione e all’utilizzo di manufatti incendiari, dettaglio che ha rafforzato i sospetti degli inquirenti sulla natura delle attività svolte dal gruppo.

Legami con collettivi studenteschi e ambienti antagonisti

Dagli accertamenti finora condotti, è emerso che i quattro indagati, per i quali vige la presunzione di innocenza, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Questa circostanza ha spinto gli investigatori a valutare se la condotta contestata possa essere ricondotta a un mero atto preparatorio, finalizzato ad accreditarsi all’interno della cosiddetta “galassia antagonista”, oppure se rappresenti la fase iniziale di una strategia più ampia, volta alla realizzazione di azioni dimostrative.

Le indagini sono tuttora in corso e mirano a chiarire le reali intenzioni del gruppo. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto per comprendere se la produzione e il test delle bottiglie incendiarie siano stati finalizzati esclusivamente a scopi dimostrativi o se possano preludere a iniziative più gravi. Il materiale sequestrato, sia elettronico che cartaceo, sarà oggetto di analisi dettagliate nei prossimi giorni, al fine di individuare eventuali collegamenti con altri soggetti o gruppi attivi nel territorio.

Il ruolo della Procura e la collaborazione tra province

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro, ha visto una stretta collaborazione tra i diversi comandi provinciali dei Carabinieri, a testimonianza dell’importanza attribuita al contrasto di fenomeni di illegalità e di possibili derive violente all’interno di alcuni ambienti giovanili. Le autorità sottolineano come il monitoraggio costante del territorio e dei canali digitali rappresenti uno strumento fondamentale per prevenire e reprimere tempestivamente episodi di reato che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica.

IPA