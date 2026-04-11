Fabio Ascione ucciso a Ponticelli "da un minorenne" per errore, spunta una prima pista investigativa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si definisce sempre di più l’ipotesi dello scambio di persona nell’omicidio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso a Ponticelli, quartiere di Napoli, all’alba del 31 marzo. Come noto, il ragazzo è stato raggiunto da una scarica di proiettili mentre si trovava con degli amici al Lively Coffee, pochi istanti prima di fare ritorno a casa dal lavoro. Un omicidio inspiegabile, dato che Ascione è risultato incensurato e totalmente lontano dai clan della camorra. Tuttavia, secondo Il Mattino, nelle mire degli inquirenti ci sarebbe un minorenne di quel commando che, ovviamente, aveva nel mirino un’altra persona.

Un minorenne lo avrebbe ucciso per errore

Come anticipato, Il Mattino scrive che all’alba del 31 marzo sotto il porticato del parco Topolino di Ponticelli era radunato un gruppo di persone. In quel momento è arrivato un commando partito, secondo i carabinieri, dall’hinterland partenopeo e con il mirino puntato contro quella comitiva composta da rivali.

Quindi è partita la raffica di colpi che, purtroppo, avrebbe incrociato Fabio Ascione per puro caso mentre i veri obiettivi dell’agguato si erano dati alla fuga. Uno dei proiettili, come noto, lo ha raggiunto al torace e non gli ha lasciato scampo.

Il Mattino scrive che i carabinieri potrebbero avere il nome di uno dei giovani del commando che ha strappato la vita a Fabio Ascione, e sarebbe il nome di un minorenne.

A riavvolgere il nastro fino all’alba infausta del 31 marzo sono i militari coordinati dai procuratori Alfredo Gagliardi e Sergio Raimondi della Dda e dall’aggiunto Sergio Amato.

L’omicidio di Fabio Ascione

Come già riferito, i contorni della vicenda si fanno via via più definiti con il lavoro degli investigatori. In via Carlo Miranda, quel 31 marzo, il commando aveva ben presente su chi puntare le armi. Da una parte Fabio Ascione e gli amici tornavano dal lavoro, dall’altra un gruppo di ragazzi presidiava la zona.

E questi ultimi sarebbero stati l’obiettivo, ma all’arrivo di quell’auto a tutta velocità si sono dileguati tutti, mentre Fabio Ascione che in tutta la sua innocenza si è trovato probabilmente spiazzato da quel caos scoppiato all’improvviso. Fino a crollare sull’asfalto con addosso ancora gli indumenti del lavoro, il Bingo di Cercola, dal quale era appena rientrato.

La telefonata della madre

Intorno alle 5 del mattino Fabio era già dentro il Lively Coffee con il suo cornetto, prossimo a comprare le sigarette e a incamminarsi verso casa. Proprio in quel momento è squillato il suo telefono. Dall’altra parte, sua madre lo invitava a rientrare a casa prima che lei uscisse per recarsi al lavoro.

E Fabio l’aveva rassicurata: "Prendo un cornetto, prendo le sigarette e rientro, stai tranquilla". Poi la tragedia che ha riaperto antiche ferite, in quelle strade che ora sono nella morsa del clan De Micco.