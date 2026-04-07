Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"Mamma, non preoccuparti. Mangio un cornetto, prendo le sigarette e torno a casa", così Fabio Ascione avrebbe detto alla madre al telefono in quella chiamata prima dell’alba, quando la donna stava per andare al lavoro e lui, dal suo lavoro, stava rientrando. Poi l’agguato: il giovane, appena 20 anni, è stato ucciso a Ponticelli, quartiere di Napoli, a colpi di arma da fuoco.

L’ultima telefonata di Fabio Ascione

A ricostruire gli ultimi istanti di vita di Fabio Ascione è il TgCom24, che ha raccolto le parole di una testimone. Intorno alle 5 della mattina di martedì 7 aprile il 20enne avrebbe ricevuto una telefonata dalla madre: "Fabio, vedi di tornare a casa perché io sto andando al lavoro".

Fabio avrebbe risposto: "Mamma, sto mangiando un cornetto. Prendo le sigarette. Sto tornando, stai tranquilla". Queste sarebbero state le ultime parole di Ascione per rassicurare la madre al telefono. Poi la tragedia.

Fabio aveva appena finito il suo turno di lavoro al Bingo di Cercola in provincia di Napoli, quindi aveva raggiunto un gruppo di amici al bar Lively di Ponticelli.

Insieme ai ragazzi aveva mangiato un cornetto e poi, esauriti gli ultimi convenevoli, si stava incamminando verso casa dove lo aspettava la madre prima di andare a lavorare.

L’omicidio a Ponticelli

Intorno alle 5:10 qualcuno si è avvicinato al gruppo di amici, in via Carlo Miranda, e ha esploso contro Fabio Ascione un colpo di pistola che lo ha raggiunto in pieno petto, per poi darsi alla macchia.

Il 20enne è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Villa Betania, dove è deceduto poco dopo. La Procura di Napoli, che coordina le indagini dei carabinieri, non esclude alcuna pista. Non è chiaro, ad esempio, se gli aggressori siano arrivati a bordo di uno scooter o a bordo di un’auto, come scrive l’edizione di Napoli del Corriere della Sera.

Le indagini della Procura di Napoli

Fabio Ascione era incensurato e secondo i primi risultati ottenuti dagli inquirenti non aveva alcun collegamento né rapporto con la criminalità organizzata locale, oggi rappresentata – in quell’area di Ponticelli nota come il parco di Topolino – presumibilmente dal clan De Micco.

Non è dato sapere, per esempio, se Ascione si sia trovato al momento sbagliato nel posto sbagliato, cadendo vittima di un agguato destinato a qualcun altro. L’attività investigativa, inoltre, è ostacolata dall’assenza di videocamere di sorveglianza.