Fabio Colapietro ucciso a Torino, l'omicidio consumato mentre erano "chiusi da giorni a consumare droghe"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La nuova svolta nell’omicidio di Fabio Colapietro, ucciso a Torino e il cui cadavere è stato trovato sezionato in pezzi nell’appartamento della professoressa Nicole Formichetti in via Gulli 46, è arrivata durante l’interrogatorio di Matheus de Oliveira (26 anni) di fronte al gip Antonio Borretta, assistito dall’avvocato Wilmer Perga. Il reo confesso ha dichiarato che lui, la vittima, la 22enne Keith Butig e la docente 47enne si trovavano in casa di quest’ultima "da più giorni", tutti intenti a fare "uso di più droghe". Poi sarebbe scattata una colluttazione e Colapietro sarebbe morto in quel momento. Dopo gli inutili tentativi di rianimarlo, allora avrebbero pianificato l’occultamento.

Il festino a base di droga e alcol

Nel primo pomeriggio di sabato 26 settembre Matheus de Oliveira è comparso davanti al gip Antonio Borretta per l’interrogatorio di convalida dell’arresto.

Assistito dal suo avvocato Wilmer Perga, il 26enne ha raccontato tutti i retroscena dell’omicidio di Fabio Colapietro. Tutto sarebbe iniziato il 20 settembre, ovvero circa 4 giorni prima della telefonata al 112 e del ritrovamento del cadavere nell’appartamento di Nicole Formichetti.

E proprio nell’appartamento della professoressa si sarebbero consumati i fatti. Colapietro – riporta il Corriere della Sera – sarebbe arrivato in quella casa, chiamato per portare la droga destinata al consumo. "Md, php, crack, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici", riferisce l’avvocato Perga. Quindi avrebbe deciso di partecipare al festino nel quale erano presenti, oltre a Matheus de Oliveira, anche Keith Butig e Nicole Formichetti.

Le cose sarebbero degenerate nella notte tra il 21 e il 22 settembre. Colapietro si sarebbe allontanato per andare a procurare altra droga da uno spacciatore, poi sarebbe tornato in via Gulli. In quel momento il 26enne reo confesso stava dormendo, ma subito sarebbe scoppiata una lite con la vittima. Da quel momento le cose si sarebbero fatte irreversibili.

L’omicidio di Fabio Colapietro

Tra Fabio Colapietro e Matheus de Oliveira sarebbe dunque scoppiata una colluttazione. "Mi hanno detto che Fabio aveva provato a rubarmi dei soldi mentre dormivo", ha raccontato il 26enne al gip – scrive Torino Today – e questo sarebbe il movente dell’aggressione.

Ad avere la peggio è stato Colapietro. Quando quest’ultimo ha smesso di dare segni di vita, tutte le persone presenti avrebbero tentato di rianimarlo "per due ore con il massaggio cardiaco", fallendo. Quindi, di concerto, avrebbero deciso di occultare il cadavere. Quindi i tre sono usciti per procurarsi i sacchi, il cemento a presa rapida e i teli. "Volevamo buttare i resti nel fiume", ha raccontato Matheus de Oliveira.

Keith Putig nega di aver preso parte all’omicidio

Corriere della Sera riporta anche le dichiarazioni rese da Keith Putig, italo-filippina di 22 anni. La giovane ha dichiarato di non aver preso parte all’omicidio di Fabio Colapietro, né allo smembramento del cadavere.

"Mi sono chiusa in un’altra stanza, sono solo uscita a comprare dei sacchetti. Poi me ne sono andata e ho vagato per un giorno e mezzo prima di tornare a casa", ha dichiarato.

Gli arresti per il delitto di Torino

Matheus de Oliveira è stato arrestato per omicidio e soppressione di cadavere, mentre Keith "Sara" Butig e Nicole Formichetti devono rispondere di concorso in soppressione di cadavere.

La professoressa, assistita dagli avvocati Chiara Romano e Alessandro Bellina si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Secondo i residenti e gli inquirenti, la 47enne – originaria di Rieti – non aveva mai preso servizio nella scuola di Ciriè in cui insegnava per via di problemi personali. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per ricostruire tutte le fasi del delitto.