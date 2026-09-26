Fabio Colapietro ucciso e fatto a pezzi a Torino, arrestate due donne dopo la confessione di un ragazzo 26enne

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La polizia ha arrestato due donne per l’omicidio di Fabio Colapietro, trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. Sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. A commettere l’omicidio sarebbe stato un ragazzo di 26 anni, che ha confessato. Le due donne sarebbero una ragazza di 22 anni e l’inquilina dell’appartamento in cui è stato trovato il corpo, un’insegnante di 47 anni.

Cosa si sa dell’omicidio di Fabio Colapietro

Nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre il 112 ha ricevuto una chiamata da parte di una donna che affermava che il figlio “aveva fatto del male a qualcuno”.

La polizia si è recata nell’abitazione dove vive la donna che ha effettuato la telefonata insieme al figlio 26enne, a Mirafiori. Il ragazzo avrebbe subito confessato di aver ucciso un uomo.

ANSA

Madre e figlio hanno poi indicato agli agenti un altro indirizzo nel quartiere di Borgo Vittoria, dove si troverebbe il cadavere. Quando la polizia è arrivata sul posto, ad aprire loro è stata una professoressa di 47 anni.

Nel bagno gli agenti hanno trovato il corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro, 39 anni residente a Settimo Torinese, comune poco fuori Torino. Il cadavere era nascosto in alcuni sacchi neri in parte coperti da cemento a presa rapida.

Gli arresti e le accuse

A seguito del ritrovamento del cadavere, il ragazzo di 26 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio e di soppressione di cadavere.

Insieme a lui è stata arrestata anche l’inquilina dell’appartamento in cui il corpo è stato ritrovato. Ha 47 anni, è originaria di Rieti e fa l’insegnante in una scuola media di Ciriè, a nord di Torino, dove però, stando a quanto riporta il sito di informazione Today, non avrebbe mai preso servizio.

La polizia ha arrestato infine anche un’altra persona, una ragazza di 22 anni, sempre per soppressione di cadavere, anche se non è chiaro come sia legata alla vicenda.

Cosa non si sa ancora dell’omicidio di Fabio Colapietro

La polizia sta indagando per chiarire alcuni dettagli di quanto accaduto. Anche se l’assassino ha confessato, infatti, non è chiaro perché Fabio Colapietro sia stato ucciso.

Non si sa nemmeno dove sia avvenuto l’omicidio, se nella casa dove è stato ritrovato il cadavere o altrove, o perché Colapietro, residente a Settimo Torinese, si trovasse a Borgo Vittoria.