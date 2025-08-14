Fabio Concato ha un tumore, l'annuncio del cantautore per spiegare i concerti annullati: "Sono tranquillo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Fabio Concato ha annunciato di avere un tumore. Il cantautore ha comunicato la malattia ai fan, dopo la cancellazione delle date del suo tour programmate a luglio e ad agosto. Con una nota precedente, lo staff dell’artista aveva motivato l’annullamento dei concerti estivi “per motivi di salute”. Ma è stato il 72enne a chiarire le sue condizioni, attraverso i social.

L’annuncio del tumore di Fabio Concato

Concato ha rivelato il suo stato di salute con un post sulla sua pagina Instagram, spiegando in modo definitivo ai suoi fan il motivo dell’annullamento degli spettacoli del tour estivo.

“Cari Amici – ha scritto -, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”

La cancellazione dei concerti

La notizia dell’annullamento dei concerti di Fabio Concato era già arrivata tramite una nota del suo staff, dove si comunicava la cancellazione delle date di luglio e agosto “per motivi di salute e per la necessità di svolgere alcuni accertamenti medici”.

I fan avevano iniziato a capire che qualcosa non andava dal 15 luglio, quando sui suoi profili social sono cominciati ad apparire i messaggi di rinvio di alcune date.

Lo staff del cantautore ha prima dato notizia delle assenze per “indisposizione” all’arena Flegrea di Napoli, all’anfiteatro Agorà di San Sebastiano al Vesuvio, a Nocera Inferiore e poi La Spezia, Borgia (Catanzaro) e Verbania.

Poi il definitivo annullamento di tutti gli eventi di agosto, con nessuna data da recuperare e le informazioni per ottenere il rimborso dei biglietti.

Il successo di Fabio Concato

Milanese classe 1953, Concato, al secolo Fabio Piccalunga, ha raggiunto il successo negli anni ’80 con alcuni brani storici della musica italiana a partire dalla celebre Domenica bestiale: Ti ricordo ancora, Tienimi dentro te, Sexy Tango, Rosalina, Guido piano e Fiore di maggio, dedicato alla figlia Carlotta.

Al momento la prossima data risulterebbe, secondo la locandina pubblicata sul suo profilo ufficiale di X il 4 agosto, il concerto gratuito di Fabio Concato – Unplugged Trio del 6 settembre a Diano Marina, in provincia di Imperia. Un appuntamento da confermare viste le condizioni dell’artista.