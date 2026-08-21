Fabio De Pasquale lascia la magistratura, l'ex pm di Craxi e Berlusconi si dimette con polemica dopo 39 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fabio De Pasquale, uno dei più importanti pm della storia d’Italia, si è dimesso dalla magistratura. Entrato nell’ordine nel 1987, l’avrebbe lasciata un anno prima della pensione, che sarebbe stata raggiunta nel settembre 2027 al compimento del 70º compleanno. La decisione arriva dopo aver incassato un’assoluzione con formula piena per il caso di rifiuto d’atti d’ufficio, che lo vedeva condannato a Brescia. Secondo le persone a lui vicine non si ritrovava più in questa magistratura e “non aveva più senso continuare”.

Fabio De Pasquale lascia la magistratura

Prima era solo una voce, poi la conferma: Fabio De Pasquale si è dimesso dalla magistratura. Un addio avvenuto lo scorso 9 luglio, come riporta il quotidiano La Stampa.

Una decisione che arriva in anticipo rispetto all’anno di pensionamento, che sarebbe stato raggiunto nel settembre 2027 al compimento del 70º compleanno.

Ma arriva, come ricorda il quotidiano, a poche settimane da un’importante sentenza della Cassazione che lo vedeva come imputato. I giudici della quarta sezione penale il 19 giugno scorso lo hanno assolto con formula piena da due condanne di colpevolezza per il reato di rifiuto d’atti d’ufficio.

Assolto per il reato di rifiuto d’atti d’ufficio

Fabio De Pasquale era stato infatti condannato due volte a Brescia per l’imputazione di rifiuto d’atti d’ufficio. L’accusa era di non aver depositato delle prove in difesa degli imputati nel processo per le maxi-tangenti dei manager Eni e Shell nei confronti di pubblici ufficiali nigeriani.

Il processo si era chiuso con l’assoluzione di tutti gli imputati. De Pasquale era rimasto convinto delle accuse contro i manager, tanto da depositare in autonomia l’atto di appello.

In una confidenza riportata dalla stampa, alcune persone vicine a De Pasquale hanno riferito che non si ritrovava più in quella magistratura che aveva servito e che quindi non aveva più senso continuare.

Il legame con Craxi, Berlusconi ed Eni

Fabio De Pasquale viene considerato uno dei più importanti pm della storia d’Italia. Il suo nome è collegato a Bettino Craxi e Silvio Berlusconi, sui quali ha indagato fino a ottenere delle condanne definitive.

Prima il caso della tangente Eni-Sai di Craxi, poi la scoperta della rete per nascondere i costi dei diritti televisivi comprati negli Stati Uniti da Mediaset per Berlusconi.

Ma soprattutto De Pasquale è legato a Eni. Nel 1993 venne accusato dai media di essere “l’assassino” del presidente della multinazionale Gabriele Cagliari, che si suicidò nel carcere di San Vittore.