Fabio Fazio chiama Vannacci ospite a Che tempo che fa, "è intelligente e non penso che creda a ciò che dice"
Fabio Fazio torna in onda con Che tempo che fa e chiama ospite Roberto Vannacci: "Una persona intelligente"
Fabio Fazio sta per tornare in onda con la nuova stagione di Che tempo che fa e “chiama” ospite della trasmissione Roberto Vannacci, che definisce una “persona intelligente”. Se andasse da lui gli chiederebbe per quale partito vota davvero, perché “non posso pensare che creda a una sola parola di quello che dice”. Da Vannacci a Giorgia Meloni: “Sarebbe interessante” averla, dice Fazio, “ma deciderà lei”.
- Fabio Fazio torna con Che Tempo che fa
- Fazio chiama Vannacci ospite: "È intelligente"
- Meloni ospite sarebbe "interessante"
- Il caso Ranucci e Report
Fabio Fazio torna con Che Tempo che fa
Tra pochi giorni prenderà il via la nuova stagione di Che tempo che fa sul Nove, il programma di Fabio Fazio raddoppia con un nuovo appuntamento in prima serata al mercoledì che si aggiunge alla puntata tradizionale di domenica.
In una intervista sul Venerdì di Repubblica, il conduttore spiega così la novità: “È il mio ultimo anno di contratto, abbiamo detto: facciamo questo esperimento”.
“Proviamo a portare il tavolo, la parte comica del programma, in prima serata. Prima dicevano tutti che andava in onda troppo tardi”.
Nel corso della lunga intervista, Fazio ha poi parlato di tanti temi, dalla situazione nella sua vecchia “casa”, la Rai, fino alla politica.
Fazio chiama Vannacci ospite: “È intelligente”
Il prossimo anno ci saranno le elezioni, quindi anche a Che tempo che fa andranno ospiti diversi politici. Tra loro, Fazio auspica che possa esserci anche Roberto Vannacci.
Se il generale andasse da lui, Fazio gli chiederebbe “per chi vota davvero”. “Perché, secondo me, lui in verità non vota Futuro Nazionale”.
“Siccome è una persona intelligente – aggiunge – non posso pensare che creda a una sola parola di quello che dice”.
Meloni ospite sarebbe “interessante”
Fazio dice poi che sarebbe “molto contento” se anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni andasse come ospite a Che tempo che fa.
“Sarebbe interessante, in questo momento”, spiega il conduttore. “Ma deciderà lei”.
“Noi comunque la politica continueremo a raccontarla attraverso i giornalisti che invitiamo”, continua Fazio. “Perché è un momento talmente inedito rispetto al passato che sono davvero curioso”.
Da un lato, spiega, “assistiamo a cambiamenti profondi e difficili da capire”, dall’altro “quello che sta accadendo provoca un tale laico disincanto che mi aiuta a mantenere una serenità assoluta.
Il caso Ranucci e Report
Spazio poi alla situazione in Rai e al caso Sigfrido Ranucci e Report.
Il programma di Rai3 “sono decenni che subisce tentativi continui di intimidazione da parte della politica, è in uno stato di allerta permanente”, dice Fazio.
Col caso Ranucci “è stata offerta ai nemici di Report una possibilità francamente molto facile”, aggiunge. “Ci sono degli aspetti inquietanti per il livello di intrusione della politica”, dopodiché è “difficile immaginare che potesse accadere tutto questo”.
Secondo Fazio ora bisogna distinguere i destini del giornalista da quello della trasmissione: “A Ranucci auguro il meglio, ma quello che è accaduto è davvero sorprendente”.
“Report è un’altra cosa, è un patrimonio della Rai. Spero che la redazione resista a questa tempesta, che possa continuare”.