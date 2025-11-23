Fabio Fazio dedica a Ornella Vanoni l'apertura di Che Tempo Che Fa, il video del discorso: "Ora è difficile"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A “Che Tempo Che Fa”, Fabio Fazio ha aperto la puntata con un emozionato omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa il 22 novembre. Il conduttore, molto provato, ha spiegato che l’intera serata sarebbe stata dedicata all’artista, presenza abituale del programma. “È complicato trovare le parole, perdiamo una compagna di giochi e ora giocare è difficile” ha detto il conduttore.

Ornella Vanoni, dedica a “Che Tempo Che Fa”

“Questa puntata non è come le altre, cercheremo di fare del nostro meglio, naturalmente, ma è una puntata totalmente dedicata a lei” ha esordito Fabio Fazio domenica 23 novembre a “Che Tempo Che Fa”, mentre nello studio risuonavano le note malinconiche di “Domani è un altro giorno” di Ornella Vanoni.

“Non solo per le cose che faremo nel corso della puntata ma perché il nostro cuore da due giorni è lì. Ornella è stata una di noi, abbiamo perso un compagno di giochi, giocare è difficile adesso ma è il nostro mestiere che è anche il suo, e quindi cercheremo di farlo nel migliore dei modi” ha detto, visibilmente commosso.

ANSA/Nove

Un momento dell’introduzione di Fabio Fazio dedicata a Ornella Vanoni

Il ricordo di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

“Lei cantava anche quando parlava, era un’immensa artista, naturalmente elegante” ha ricordato Fabio Fazio nel momento del programma in cui, con Luciana Littizzetto, ha dato ampio spazio all’artista.

“Mi sembra che mi strappino la pelle continuamente: prima Pippo Baudo, le Kessler, non c’è un cerotto abbastanza grande per coprire tutti questi dolori” ha detto Luciana Littizzetto.

“Per me è una donna che ha masticato la vita a bocconi parecchio grossi, ha fatto anche parecchie briciole, danni” ha ricordato.

“Ma lei amava abbracciare: questo stringere sosteneva gli altri, le persone non abituate, e lei lo faceva sempre e volentieri. Questa è una cosa che non credo di poter dimenticare facilmente. A 91 anni era ancora bellissima, vanitosa e orgogliosa del suo décolleté” ha aggiunto Littizzetto.

Il video dei momenti migliori

Un altro momento toccante è stato quando nel programma è stato trasmesso un lungo montaggio video con tanti spezzoni emozionanti ed esilaranti di Ornella Vanoni a “Che Tempo Che Fa”, al termine del quale sono ripartiti i ricordi.

“Lei quando parlava ti catturava, aveva vissuto talmente tanta vita con coraggio, con forza, emozione, autenticità, che ti rapiva. Lei non scriveva messaggi, ti chiamava: telefonate lunghissime in cui ti parlava come un’amica coetanea, non una zia o una nonna” ha spiegato Littizzetto, raccontando alcuni aneddoti.

La serata è proseguita con l’esibizione di Francesco Gabbani, che ha eseguito “Un sorriso dentro a un pianto”, una delle ultime canzoni di Ornella Vanoni, scritta per lei dal cantautore.