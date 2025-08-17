Fabio Fazio ricorda Pippo Baudo, maestro della tv scomparso a 89 anni: "Ha inventato la grammatica della tv"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Conduttore di decine di programmi di successo, a partire dal Festival di Sanremo, Pippo Baudo è stato per decenni la televisione italiana. Uno dei suoi eredi in tv, Fabio Fazio, ricorda e omaggia il decano dei conduttori scomparso sabato 16 agosto all’età di 89 anni. Baudo e Mike Bongiorno “hanno inventato la grammatica della tv“, dice.

Fabio Fazio ricorda Pippo Baudo

Intervistato da Repubblica, Fabio Fazio ricorda Pippo Baudo e spiega il profondo impatto che ha avuto sui conduttori della sua generazione.

Partendo dal rammarico per non aver mai lavorato con lui. Pippo Baudo “è stato un grande, ha coinciso con la televisione: lo stile classico della tv è stato Baudo”.

ANSA Pippo Baudo a Che tempo che fa di Fabio Fazio

“Ha traghettato verso il moderno, ma ha veramente inventato quella che è la lingua classica”. Lo hanno fatto, dice, lui e Mike Bongiorno, “hanno inventato la grammatica della tv“.

Pippo Baudo e Sanremo

Quattro volte presentatore di Sanremo, Fazio spiega l’importanza di Baudo per la consacrazione del festival della canzone italiana, il ruolo che ha avuto nella trasformazione da kermesse canora a evento di costume che capitalizza l’attenzione degli italiani per una settimana all’anno.

“Cambiano i modi di fare il festival ma Pippo crea le cinque serate, la bionda e la bruna, l’idea del varietà fatto di alcuni ingredienti che restano”, dice Fazio.

“Abbiamo dato per scontato che molti stilemi fossero connaturati”, spiega, invece “li ha costruiti” lui.

Superpippo “ha strutturato la tv, noi, generazione successiva, l’abbiamo destrutturata. Ma la struttura l’ha data quella generazione lì”.

“È stato la televisione”

Fazio ricorda che una delle cose che più lo colpì di Pippo Baudo fu la “grande disinvoltura con cui faceva le cose, era tutto naturale”.

“Abbiamo parlato tante volte della Rai, del ruolo della tv pubblica. Era appassionato”, aggiunge.

Il conduttore ricorda poi quando lo ha avuto come ospite a Che tempo che fa: era “delizioso, molto affettuoso, mai supponente. Credo che sentisse il sincero affetto e l’ammirazione, mia e di Luciana Littizzetto“.

“Lui è stato la televisione – dice ancora Fazio – tutto passava per Baudo, era come uno di casa”.