Fabio Fazio torna in Rai dopo il divorzio, sarà giudice a "Tale e Quale" di Conti: e spunta l'ipotesi Amadeus

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Fabio Fazio tornerà in Rai come giudice nella prima puntata di Tale e Quale Show. Lo ha rivelato Carlo Conti in conferenza stampa dove, a una domanda su Amadeus, il conduttore toscano ha anche aperto una porta all’amico e collega: “Magari lo sentirò”.

Fabio Fazio torna in Rai

Non è un ritorno per lungo periodo, ma comunque Fabio Fazio si farà rivedere in Rai al Tale e Quale Show di Carlo Conti.

I due saranno competitor nella serata del mercoledì sera, Conti con Tale e Quale Show e Fazio col nuovo programma Il Tavolo, spin-off di Che tempo che fa.

ANSA

“Fabio Fazio sarà il quarto giudice della prima puntata. È il mio competitor, ma siamo legatissimi e mi piace questa cosa perché dimostra che tra noi non c’è nessuna rivalità”, ha annunciato il presentatore toscano nel corso della conferenza stampa di presentazione della sedicesima edizione del varietà di Rai1, in onda da mercoledì 23 settembre.

Amadeus potrebbe tornare in Rai?

Carlo Conti ha un ottimo rapporto anche con l’ex conduttore di Sanremo Amadeus, che da un paio di anni ha lasciato la Rai per passare a Discovery.

Il contratto tra quest’ultima e il conduttore siciliano si è però concluso con due anno di anticipo.

In conferenza stampa i giornalisti hanno chiesto a Carlo Conti se un giorno potrebbe chiamare in studio anche Amadeus.

È stato a questo punto che il patron di Tale e Quale Show ha aperto la porta al collega rispondendo: “Amadeus è un grande amico. Magari nelle prossime settimane lo sentirò. Perché no?”.

Le novità su Tale e Quale Show

Dal 23 settembre Tale e Quale Show andrà in prima serata su Rai1, per nove puntate in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

A giudicare le esibizioni saranno le “novità” Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che affiancheranno Cristiano Malgioglio. Accanto a loro, in ogni puntata, ci sarà anche un quarto giudice “a sorpresa”, diverso di settimana in settimana, chiamato a entrare nel gioco e a stilare la propria classifica.

Malgioglio ha già assicurato fuochi d’artificio: “Ci metterò tutta la mia ironia. Nella prima serata farò un omaggio a Dolly Parton”.

Mentre Alessandro Siani, guardando i suoi colleghi al tavolo, è intervenuto con l’ironia che lo contaddistingue affermando: “Sarò io la quota sobrietà”.

I protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: continuerà la serie dei loro duetti impossibili che incanteranno il pubblico e saranno considerati come un concorrente unico.

I concorrenti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Le varie interpretazioni saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma.