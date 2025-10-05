Fabio Fazio torna su Nove con Che Tempo Che Fa: tre gli ospiti Richard Gere, Dan Brown e Mara Venier

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Torna domenica 5 ottobre sul Nove Che Tempo Che Fa, programma con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della prima puntata Richard Gere, Dan Brown, Mara Venier e Ornella Vanoni, accanto a giornalisti e scrittori. Confermato anche il segmento finale Il Tavolo, con comicità, musica e grandi nomi dello spettacolo.

Una nuova stagione di successo per Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa

Nella serata di oggi – domenica 5 ottobre 2025 – torna sul canale Nove Che Tempo Che Fa, lo storico talk show condotto da Fabio Fazio, giunto alla sua 23ª edizione.

Il programma conferma la presenza della comicità di Luciana Littizzetto e l’eleganza di Filippa Lagerbäck, elementi ormai imprescindibili della formula.

ANSA Fabio Fazio e Richard Gere durante una puntata della scorsa stagione di Che Tempo Che Fa

Dopo una stagione che ha registrato una media di quasi 2 milioni di spettatori e uno share del 10%, segnando il record assoluto per Warner Bros. Discovery in Italia, il talk show si prepara a riconfermarsi come appuntamento fisso della domenica sera.

Gli ospiti della prima puntata

La nuova edizione si apre con un parterre d’ospiti di rilievo internazionale e nazionale. Richard Gere, leggenda di Hollywood e attivista per i diritti umani, presenterà il documentario Dalai Lama – La saggezza della felicità, in uscita nelle sale italiane dal 13 al 15 ottobre.

Lo scrittore Dan Brown porterà invece il suo ultimo romanzo L’ultimo segreto, sesto episodio della saga di Robert Langdon.

Non mancheranno voci italiane amate dal pubblico: Mara Venier, che parlerà della nuova stagione di Domenica In e del suo libro 25 minuti di felicità, e Ornella Vanoni e Serena Brancale come ospiti musicali della puntata inaugurale.

Il ritorno del “Tavolo”

Accanto ai grandi nomi dello spettacolo, la prima puntata offrirà spazi di approfondimento su attualità e politica. In studio interverranno la giornalista Cecilia Sala, l’inviato Nello Scavo, l’editorialista Massimo Giannini e il virologo Roberto Burioni. A loro si aggiungerà Michele Serra con la sua consueta lettura ironica dell’attualità.

Gran finale con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, il momento più leggero e divertente del programma, che vedrà protagonisti (tra gli altri) Nino Frassica, Mara Maionchi, Diego Abatantuono, Francesco Paolantoni, Gigi Marzullo, Enzo Iacchetti, Ubaldo Pantani e Giucas Casella.