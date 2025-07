Fabio Festa trovato morto nel Blumone a Brescia, l'escursionista di Chiari era disperso da giorni

Un triste epilogo, quello arrivato dopo le ricerche di Fabio Festa. L’escursionista 32enne era scomparso nel territorio di Brescia quando si era avventurato per una camminata lungo la Piana del Gaver. L’uomo è stato trovato morto nella zona del Blumone, in un canalone. Risultava disperso da circa tre giorni. Gli accertamenti sulla causa della morte sono ancora in corso.

Trovato morto un escursionista disperso

La triste vicenda si è palesata alle 8:30 di martedì 22 luglio. I vigili del fuoco, in volo su un elicottero per proseguire con le ricerche dell’escursionista Fabio Festa, 32 anni, disperso da sabato 19, hanno notato il suo corpo in un canalone nell’area del Blumone, nel territorio delle Alpi Retiche meridionali.

Dal campo base di Bazena sono dunque partire le operazioni di recupero della salma. Il cadavere del 32enne è stato trasportato presso l’ospedale di Esine (Brescia).

L'escursionista disperso Fabio Festa è stato trovato morto in un canale del Blumone, vicino Brescia. Era scomparso da circa tre giorni

Come ricostruisce Giornale di Brescia, proprio nel punto in cui è stato trovato il corpo si erano concentrate le ricerche, grazie all’incrocio tra le informazioni trasmesse dal cellulare di Festa prima che si perdessero le sue tracce.

Il cadavere era distante circa 450 metri dall’ultimo punto agganciato dall’app usata dal 32enne per muoversi verso la cima del Blumone.

La scomparsa

Come anticipato, Fabio Festa aveva raggiunto il Gaver in auto nella giornata di sabato 19 luglio. L’uomo si era dunque avviato lungo il sentiero, ma proprio da quel momento i suoi cari e gli amici non erano più riusciti a mettersi in contatto con il 32enne.

Le ricerche erano partite dalla V delegazione bresciana del Soccorso Alpino, che aveva iniziato a battere l’area dalla quale era arrivato l’ultimo segnale del dispositivo di Festa. Oltre al Soccorso Alpino si erano attivati anche i vigili del fuoco, la guardia di finanza, i carabinieri e l’elisoccorso del servizio di emergenza e urgenza regionale.

I soccorritori si erano anche serviti dei droni per riprese più dettagliate e panoramiche, specie in punti difficilmente raggiungibili dagli elicotteri e dagli uomini.

Chi era Fabio Festa

32 anni e residente a Chiari (Brescia), Fabio Festa lavorava ad Adro, presso la Morgan Tecnica. Giornale di Brescia riporta che dopo il ritrovamento l’azienda è rimasta chiusa in segno di lutto.

Secondo le prime indiscrezioni il 32enne potrebbe aver perso l’orientamento ed essere stato vittima di una caduta accidentale. Circostanza strana, tuttavia, in quanto la sua passione per l’escursionismo lo portava ad essere sempre vigile e attrezzato di conoscenze e strumenti per affrontare ogni genere di imprevisto.

