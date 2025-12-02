Fabio Fognini nell'intervista a Belve rivela di aver sofferto di attacchi di panico, "mai sofferto così tanto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ultima puntata di “Belve” su Rai2 propone, fra gli altri ospiti, l’intervista a Fabio Fognini: il tennista ha spiegato i motivi del ritiro, ha parlato del rimpianto per l’esclusione dalla Coppa Davis (senza spiegazioni da parte di Volandri) e ammesso di aver sofferto di attacchi di panico durante la carriera.

A “Belve” tocca a Fabio Fognini

Un’ultima puntata stagionale di “Belve” che promette forti emozioni. Dopo l’apertura riservata a Stefania Sandrelli, c’è il momento dell’attesa intervista a Fabio Fognini, prima di concludere la serata con Sabrina Salerno e la sorpresa Maria De Filippi.

Il tennista ligure, ormai ritirato dalle competizioni, si è seduto sullo sgabello del programma e si è raccontato senza filtri, svelando aspetti poco noti della sua carriera e della sua vita privata. Si va dai motivi del ritiro alle emozioni vissute, fino alle scorie legate a situazioni dolorose, come l’esclusione dalla Coppa Davis.

La confessione nell’intervista

Nel corso dell’intervista, l’aspetto più sorprendente riguarda però l’ammissione, da parte di Fabio Fognini, riguardo gli attacchi di panico sofferti durante la carriera. ”Non sono mai stato così male. La prima volta è successo al Roland Garros” ha confessato.

L’altro passaggio interessante è legato al rimpianto per la Coppa Davis mai concretizzata, definita “un sogno rimasto nel cassetto”. E poi lo sfogo verso chi, a suo avviso, ha gestito la sua esclusione senza rispetto né spiegazioni: in particolare il capitano della nazionale, Filippo Volandri.

“Proprio nel giorno in cui avevo annunciato a Wimbledon il mio ritiro, ero a cena e nel tavolo accanto c’era lui, Volandri: ci ha salutati ma non ha avuto il coraggio di dirmi nulla, neanche un complimento per la carriera. Non mi ha detto niente” ha raccontato.

“Non mi è stato chiarito nulla” ha ribadito, in merito alla Coppa Davis mancata. “Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più ridicola. L’essere uomo richiede confronti, a volte anche se con pareri diversi. Chiedetelo a lui. È andata così, non l’ho accettata e non l’accetterò mai”.

Chi è Fabio Fognini

Originario di Arma di Taggia, in provincia di Imperia, Fabio Fognini ha esordito giovanissimo nel circuito del tennis professionistico e ben presto, con talento e personalità, è diventato una delle punte di diamante del movimento italiano.

Con una carriera fatta di alti e bassi, ha saputo imporsi grazie a uno stile aggressivo e alla sua grinta, risultando spesso come “ribelle” ma anche come interprete autentico dello sport.

Nel luglio 2025 ha deciso di ritirarsi ufficialmente dopo l’ultimo match disputato a Wimbledon: ha dichiarato che era “il modo migliore per dire addio” e che l’uscita sarebbe stata “a testa alta”.