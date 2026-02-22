Fabio Galli morto a Pennabilli in provincia di Rimini in un trekking, ritrovato il 36enne escursionista

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È stato ritrovato morto in un crepaccio a Pennabilli, Fabio Galli, scomparso durante un’escursione in solitaria. Il 36enne di Rimini, grande appassionato di trekking, si era inoltrato in una zona impervia sull’Appennino romagnolo e aveva fatto perdere le sue tracce. Il suo corpo senza vita è stato scoperto nella zona del fosso di Canaiolo dopo ore di ricerche.

La scomparsa di Fabio Galli

Galli era arrivato a Pennabilli, in provincia di Rimini, nella mattinata di sabato 21 febbraio, per un trekking in solitaria attorno al piccolo paese dell’Alta Valmarecchia.

Le ultime notizie del 36enne risalivano alle 12, quando avrebbe mandato gli ultimi messaggi via WhatsApp. Nelle ore successive nessuno era più riuscito a mettersi in contatto con lui e la famiglia ha lanciato l’allarme, arrivando nella stazione dei carabinieri del comune sull’Appennino riminese.

Le ricerche sull’Appennino a Pennabilli

Le ricerche scattate intorno alle 20 nella zona del fosso del Canaiolo, tra Pennabilli e Carpegna, dove era stata registrata l’ultima attività del suo telefonino.

Alle operazioni di soccorso hanno preso diverse squadre composte da vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, con il supporto del quindicesimo stormo di Cervia dell’Aeronautica militare, che ha fornito i servizi di ricerca e soccorso.

Come riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stato proprio un elicottero partito dall’aeroporto di Pisignano, a individuare il corpo di Fabio Galli verso le 2.30, grazie a un visore termico di precisione che ha permesso di scandagliare dall’alto la zona, resa ancora più inaccessibile da terra dal buio.

Il ritrovamento del corpo del 36enne di Rimini

Il 36enne è stato trovato senza vita in un tratto del fosso del Canaiolo, dopo una probabile caduta accidentale.

Date le difficoltà delle operazioni di recupero del corpo, nelle prime ore del mattino sono state coinvolte anche le squadre Saf del soccorso speleo alpino fluviale da Rimini, Modena e Ferrara.

Il cadavere è stato prelevato soltanto grazie all’intervento di un elicottero del 118 da Ravenna.

Straziante il messaggio affidato ai social dalla sorella di Fabio Galli: “Sono state le ore più brutte della nostra vita, dall’ansia del non sapere dove fossi, all’angoscia di saperti non più in questo mondo. Ho il cuore sbriciolato. Non trovo le parole, mi sembra solo un brutto sogno da cui non posso svegliarmi”.