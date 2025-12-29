Fabio Giomi licenziato da Pam dopo il test del carrello, il giudice dà ragione al cassiere: la sentenza

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Pam deve reintegrare subito Fabio Giomi al suo posto di lavoro nel ruolo di cassiere al supermercato nel centro commerciale Porta Siena. Inoltre, non potrà infliggere al dipendente alcun giorno di sospensione e alcun provvedimento disciplinare. Lo ha deciso il giudice del lavoro Delio Cammarosano. La sentenza è arrivata dopo circa quattro ore di camera di consiglio, alle 17,30 di lunedì 29 dicembre. Giomi, 62 anni e padre di due figli, era stato licenziato per non aver superato il “test del carrello”.

Fabio Giomi e il “test del carrello” non superato: la Pam deve reintegrare il dipendente

Pam, oltre a dover reintegrare Giomi, dipendente con 13 anni di esperienza nel gruppo, dovrà anche pagare le spese legali del procedimento.

Il 62enne aveva spiegato che il suo licenziamento era stato deciso lo scorso ottobre. Alcuni mesi prima un ispettore dell’azienda aveva tentato di far passare piccoli prodotti, senza pagarli, all’interno di una cassa di birra. Aveva cioè messo in pratica il famigerato “test del carrello”.

ANSA Fabio Giomi e Maurizio Landini

Giomi si rese conto che nella cassa di birra erano stati celati due lacci per capelli. Nel secondo caso, invece, furono nascosti dei rossetti e alcune matite per gli occhi dentro una scatola, sempre di birra. In quell’occasione il dipendente non si accorse degli articoli occultati.

Seguì una lettera della Pam, e poi il licenziamento. “È stato un colpo durissimo, non sapevo come dirlo in famiglia. Poi ho deciso di reagire a un’ingiustizia e con la Cgil ho iniziato questa battaglia per tornare al lavoro”, aveva commentato Giomi parlando con La Stampa.

Il sostegno della Cgil

La vicenda del 62enne in un paio di mesi è diventata una vertenza sindacale e legale che, probabilmente, stabilirà un precedente e potrebbe fare giurisprudenza.

La Pam, grazie alla mediazione del prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo, aveva optato per cancellare il licenziamento e per la reintegrazione del cassiere. Aveva però deciso di infliggere dieci giorni di sospensione come sanzione. Un’offerta rispedita al mittente.

“Una proposta inaccettabile – aveva dichiarato Giomi, spalleggiato dalla Cgil di Siena – perché il test del carrello è irregolare e molto probabilmente era mirato contro alcuni dipendenti”.

Mandata all’aria la mediazione, è stata calendarizzata l’udienza davanti al giudice del lavoro. Giomi, assistito dall’avvocato della Cgil Andrea Stramaccia, si è presentato nell’aula del Tribunale civile di Siena, assieme ai legali del gruppo Pam. Fuori dal palazzo è stata organizzata una protesta pacifica e silenziosa della Cgil. Alla fine è arrivato il verdetto a favore del cassiere.

“Questo è un bel regalo di Natale – ha dichiarato a caldo Giomi – e il modo migliore per iniziare l’anno nuovo. Spero che anche gli altri dipendenti sottoposti al test del carrello abbiano giustizia. Sarà davvero un nuovo modo di ricominciare e di vedere le cose importanti della vita”.

Cgil: “Un verdetto che farà giurisprudenza”

“È una vittoria importante per il sindacato, la sentenza sancisce che il licenziamento di Fabio Giomi è stato illegittimo e discriminatorio. Bisogna attendere le motivazioni per entrare nel merito, ma che sia un verdetto destinato a fare giurisprudenza mi sembra evidente”, il commento di Mariano Di Gioia, segretario Filcams Cgil.

“C’erano tre casi di lavoratori Pam licenziati per il test del carrello, solo il caso Siena è arrivato davanti al giudice. Ma se nelle motivazioni il giudice considera il test un’operazione illegittima, questa sarà una vittoria non solo per i dipendenti Pam, ma per tutti i 3 milioni di lavoratori nei gruppi della grande distribuzione e del commercio”, ha concluso Di Gioia.