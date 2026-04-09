Fabio Lazzerini ex ad Ita Airways indagato per corruzione, riflettori sulle tessere Volare Classe Executive

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La procura di Roma ha iscritto l’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini nel registro delle notizie di reato, con l’accusa di corruzione. Lazzerini sarebbe indagato in un’inchiesta che coinvolge i vertici dell’Autorità garante per la privacy. La guardia di finanza ha eseguito in mattinata alcune perquisizioni nella sede di Ita, cercando informazioni su alcune tessere “Volare Classe Executive”, che potrebbero essere state utilizzate come strumento di corruzione.

Fabio Lazzerini accusato di corruzione

La procura di Roma sta indagando su Fabio Lazzerini, ex amministratore delegato di Ita Airways, che potrebbe aver avuto un ruolo nella corruzione di alcuni personaggi al vertice dell’Autorità garante per la privacy.

L’accusa si inserisce all’interno di un’inchiesta molto più ampia, e riguarda in particolare alcune tessere “Volare Classe Executive” offerte dalla compagnia aerea italiana.

ANSA

Ognuna di queste tessere ha un valore di circa 6mila euro. La guardia di finanza ha eseguito, nella mattinata del 9 aprile, una perquisizione nella sede di Ita per acquisire informazioni a riguardo. L’ipotesi è che possano essere state utilizzate come mezzo di corruzione.

Le accuse della procura di Roma

Il capo di imputazione pubblicato dalla procura di Roma nei confronti di Lazzerini chiarisce meglio quale sia l’ipotesi investigativa che i magistrati stanno seguendo. Il capo di imputazione recita:

In concorso tra loro, quali pubblici ufficiali, omettendo un atto del loro ufficio, ovvero non erogando alcuna sanzione se non una meramente formale alla società Ita Airways, a fronte del riscontro di irregolarità formali e procedurali nel monitoraggio delle comunicazioni e nella tenuta della comunicazione relativa al trattamento dei dati nonché mettendo comunque a disposizione i propri poteri e la loro funzione in favore della società di volo, ricevevano come utilità tessere Volare.

La procura sostiene quindi che i vertici del Garante (i “pubblici ufficiali” citati) avrebbero trovato irregolarità nel comportamento di Ita, ma non avrebbero emesso alcuna sanzione o ne avrebbero emesse alcune di facciata.

In cambio avrebbero ottenuto le tessere “Volare”, del valore di 6mila euro, su cui la guardia di finanza ha raccolto informazioni in mattinata.

L’indagine sul Garante della privacy

La perquisizione nella sede di Ita rientra in un’indagine più ampia sull’Autorità garante della privacy, in corso da gennaio.

Riguarda alcuni dirigenti dell’Autorità, tra cui il presidente Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza, quest’ultimo già dimessosi.

L’indagine riguarda soprattutto la gestione delle spese dell’autorità, definita “piuttosto disinvolta”. I magistrati accusano i dirigenti di aver utilizzato fondi pubblici per spese personali.

Ci sono però anche diverse accuse più simili a quelle che riguardano Lazzerini. Gli inquirenti sospettano che i dirigenti del Garante si facessero corrompere con denaro e altri benefit per evitare alle aziende sotto esame vari provvedimenti.