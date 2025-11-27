Fabio Luccioli morto a soli 38 anni dopo una malattia, il giornalista era direttore della Gazzetta di Foligno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il giornalista Fabio Luccioli, direttore della Gazzetta di Foligno, è morto a 38 anni a causa di una malattia. Figura di riferimento dell’informazione locale nonostante la giovane età, Luccioli era anche direttore dell’emittente Radio Gente Umbra e del portale RGUnotizie. In diverse occasioni è stato ospite della rassegna stampa settimanale di Buongiorno Regione al TgR Umbria in Rai.

Fabio Luccioli è morto a 38 anni

La notizia della morte di Fabio Luccioli, a soli 38 anni, a causa di una malattia, è stata confermata dalla Rai.

Il giornalista è deceduto nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre.

Fabio Luccioli è nato e cresciuto a Foligno. Era direttore della Gazzetta di Foligno.

Chi era il giornalista Fabio Luccioli

Nato e cresciuto a Foligno, in provincia di Perugia, Fabio Luccioli era una figura di spicco dell’informazione locale umbra.

Il suo percorso professionale era iniziato da giovanissimo negli studi di Radio Gente Umbra, emittente di cui, dopo diversi anni di lavoro, era diventato direttore.

Oltre che direttore di Radio Gente Umbra e del portale RGUnotizie, Fabio Luccioli nel 2021 aveva assunto anche la direzione della Gazzetta di Foligno, tra le testate diocesane più antiche del Paese.

In diverse occasioni, Luccioli era apparso anche in televisione, in Rai, nelle vesti di ospite della rassegna stampa settimanale di Buongiorno Regione al TgR Umbria.

I messaggi per Fabio Luccioli

I giornalisti della Rai hanno dedicato un pensiero a Fabio Luccioli: “La redazione della Tgr Umbria si unisce al cordoglio per la perdita di un professionista e collega di grande valore“.

Il Circolo di Sinistra Italiana di Foligno, con una nota pubblicata sui social, si è unito “con profonda commozione al dolore per la scomparsa di Fabio Luccioli, una delle voci più autentiche e appassionate della nostra città“. Nel messaggio si legge: “Fabio non è stato solo un giornalista: è stato un ponte vivo tra le persone, un osservatore attento delle trasformazioni sociali, un narratore generoso della nostra quotidianità”. E ancora: “La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, umano oltre che professionale. Ci mancherà la sua capacità di ascolto, la sua correttezza, la sua luce discreta ma intensa. A soli 38 anni, Fabio ci lascia troppo presto, ma il segno che ha impresso nella nostra città resterà profondo e prezioso”.

Confartigianato Imprese Foligno ha definito lo scomparso Fabio Luccioli “un giornalista straordinario, appassionato e sempre attento alle storie della nostra comunità, ma anche un stimato amico con il quale abbiamo avuto il piacere di collaborare in diverse occasioni”.