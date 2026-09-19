Fabio Maria Damato su Ferragni e Pandoro: "Ora do la mia versione, fondamentale capire chi è stato corretto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Del cosiddetto “pandoro-gate” si sa praticamente tutto, ma la campana che è stata maggiormente sentita è quella di Chiara Ferragni. Oggi, sul caso Pandoro, a parlare è anche Fabio Maria Damato, l’ex braccio destro dell’imprenditrice e influencer, che racconta il suo punto di vista. “È giusto che anch’io mi difenda e che racconti la mia versione”, ha dichiarato Damato.

Fabio Maria Damato a Verissimo

Fabio Maria Damato ha detto la sua nel salotto tv di Verissimo, nel corso di una lunga intervista con la padrona di casa Silvia Toffanin. La puntata di Verissimo con Damato, per la prima volta in televisione per fornire la sua versione, è stata programmata per il pomeriggio di sabato 19 settembre.

Così ha giustificato la sua presenza in studio: “Ho scelto di essere fedele alla mia discrezione, ma questa è anche la mia storia ed è giusto che anch’io mi difenda e che racconti la mia versione”.

ANSA

Fine dei rapporti con Chiara Ferragni

Alla domanda se senta ancora Chiara Ferragni, Damato ha risposto spiegando che è finita sia l’intesa professionale che quella umana: “No, non c’è più un rapporto“.

E ancora: “Penso che quando si rompe un legame con qualcuno con il quale hai condiviso così tanto, poi è difficile recuperarlo, serve tempo”.

Nessuno “è pronto per una tempesta del genere e ognuno reagisce a suo modo. Però è fondamentale guardarsi intorno e capire veramente chi sono le persone che sono state corrette e chi non è mai stato d’aiuto”, ha aggiunto.

E un rammarico: “Un errore che ho commesso è pensare che dei rapporti professionali potessero anche essere dei rapporti d’amicizia”.

Poi il racconto di come il caso Pandoro abbia avuto anche strascichi sul suo stato di salute: Damato spiega di avere “sofferto di depressione per diversi mesi. Mi sentivo braccato, vedevo le mie immagini passare in televisione, avevo le telecamere sotto casa, a un certo punto non ho avuto più forza, non volevo alzarmi dal letto. È stato un momento tanto buio“.

Le critiche

Il racconto va avanti: con Fedez i rapporti erano del tutto neutri e vengono descritti come “totalmente di circostanza”. La spiegazione: “L’ho rispettato come marito del mio capo e ho sempre tenuto molto a mente quali fossero i limiti da non valicare”.

Poi due prese di distanza da iniziative molto famose. La prima, la festa organizzata al supermercato con il cibo lanciato: “È stata un’iniziativa alla quale non avevo voluto partecipare. Ero venuto a sapere di questa festa e avevo consigliato di non farla”.

La seconda, il famoso video di scuse in tuta grigia: “Io avrei fatto qualcosa di molto diverso, avrei spiegato meglio le dinamiche dell’iniziativa. Visto che è stato l’aspetto più criticato, probabilmente il pubblico avrebbe gradito sentire delle scuse”.