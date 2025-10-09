Fabio Mario Angelicchio amico di Paolo Sottocorona ricorda il meteorologo durante il Tg La7 e si commuove

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Stava programmando un viaggio in moto, poco dopo Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Anche se le cause della sua scomparsa non sono state rese note, dettagli della sua vita privata sono stati svelati nel ricordo commosso del collega e amico Fabio Mario Angelicchio. Il conduttore del TG del mattino di La7 non ha solo raccontato della sua passione per le due ruote del meteorologo, ha parlato anche di “miracolo” dopo la scelta da parte dell’ex ufficiale dell’Aeronautica di leggere in diretta, al termine delle previsioni della mattina dell’8 ottobre, una poesia per Gaza.

Le parole di Fabio Mario Angelicchio per Paolo Sottocorona

“Io spero che Paolo mi perdoni perché ho occupato il suo spazio, sono commosso” è iniziato così il ricordo di Fabio Mario Angelicchio per il collega meteorologo con cui condivideva le mattine in diretta su La7.

Visibilmente commosso, come tutti noi in redazione, ha definito la morte di Paolo Sottocorona una terribile notizia che ha sconvolto tutti quanti.

ANSA Paolo Sottocorona in uno scatto rappresentativo della sua carriera da meteorologo televisivo

Nel ricordare il collega, il giornalista Fabio Mario Angelicchio lo ha definito “non soltanto un bravo meteorologo, un amico con cui abbiamo condiviso anche la passione per la moto”.

Il conduttore del tg del mattino di La7 ha rivelato delle vacanze condivise in Puglia sul Gargano con il divulgatore scientifico raccontando anche si dilettava a fare le previsioni anche per gli amici.

In questo contesto, il dettaglio sul viaggio che il meteorologo stava programmando poco prima di morire improvvisamente.

Il miracolo per Gaza

“Ci ha lasciati ieri con una poesia su Gaza e nella notte è avvenuto il miracolo…ciao Paolo” con questa frase Fabio Mario Angelicchio ha voluto salutare in maniera particolare Paolo Sottocorona lanciando la clip della sua ultima apparizione televisiva.

Dopo le previsioni meteo in diretta su Omnibus, l’ex ufficiale dell’Aeronautica ha letto una poesia di una telespettatrice dedicata a Gaza.

Per “miracolo”, il giornalista fa riferimento all’accordo tra Hamas e Israele.

Il cordoglio di La7

Ovviamente anche La7 ha voluto ricordare Paolo Sottocorona, volto storico dell’emittente da oltre 20 anni. In una nota è stato sottolineato il suo modo equilibrato e il garbo avuto quotidianamente nell’approcciarsi alla comunicazione televisiva.

Non da meno il rispetto per i telespettatori soprattutto”in un’epoca di allarmismo legato al clima”.

“Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi” ricordano i colleghi che provano per lui grandissimo affetto.

Enrico Mentana ha voluto ricordare il meteorologo di La7 con uno scatto di 40 anni fa quando i due si conobbero in Rai.

Anche il direttore di rete Andrea Salerno ha espresso il suo cordoglio “Tutta La7 si stringe alla famiglia e agli amici di Paolo. Mancherai a tutti. Ciao”.