Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fabio Nava, il ciclista 62enne residente a Casorate di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa, è stato ritrovato morto annegato a Morimondo. L’uomo sarebbe caduto in bici nel Naviglio di Bereguardo. Il primo esame del corpo condotto dal medico non ha evidenziato segni tali da lasciare ipotizzare un’aggressione. Si pensa abbia perso il controllo della bicicletta, per cause ancora da accertare.

La scoperta del corpo senza vita di Fabio Nava

Il corpo senza vita di Fabio Nava è stato ripescato dai Vigili del Fuoco attorno alle 3 della notte tra lunedì 23 novembre e martedì 24 novembre, nel tratto di Naviglio che scorre nel territorio comunale di Morimondo, al confine tra le province di Pavia e di Milano.

A notare l’uomo in acqua, come riportato dal Corriere della Sera, è stato un automobilista, che ha lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il recupero è stato effettuato da una squadra di sommozzatori del comando provinciale di Milano.

L’ipotesi sulla morte di Fabio Nava a Morimondo

Un medico del 118 ha già eseguito un primo esame del corpo di Fabio Nava e non avrebbe trovato segni che farebbero ipotizzare un’aggressione ai suoi danni.

L’ipotesi al momento ritenuta più probabile è che il ciclista di Casorate, per cause ancora da chiarire, abbia perso il controllo della bici mentre pedalava sulla pista ciclabile che costeggia il canale e sia finito in acqua assieme alla bicicletta. Da lì, non sarebbe più riuscito a raggiungere la riva, finendo per annegare.

I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno avviato un’inchiesta per chiarire le cause precise che hanno portato all’annegamento di Fabio Nava (secondo La Repubblica, a causare la caduta potrebbe essere stato un malore).

Le indagini dovranno stabilire anche il punto esatto dove è avvenuta la sua caduta in acqua e l’orario.

L’allarme dopo la scomparsa di Fabio Nava da Casorate

La scomparsa di Fabio Nava, residente a Casorate, risaliva al pomeriggio di lunedì 23 novembre.

I familiari non lo hanno visto rientrare in casa e lo hanno cercato da amici e parenti. Poi è scattata la segnalazione sulla sua scomparsa ai carabinieri. Dopo alcune ore, il tragico epilogo della vicenda con la scoperta del corpo in acqua, ormai senza vita.