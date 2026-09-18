Fabio Potenzano, l'intervista allo chef di È sempre mezzogiorno: “In cucina, sottrarre anziché aggiungere”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A un certo punto della vita, dopo avere imparato ad aggiungere, bisogna imparare a togliere. Fabio Potenzano lo ha capito in cucina, dove oggi preferisce conoscere la terra di un pomodoro piuttosto che trasformarlo in una spuma. Ma forse, prima ancora, lo ha imparato attraversando una vita che di essenziale gli ha mostrato molto: il lavoro, la paura, la perdita, l’ambizione, la famiglia, la capacità di ricominciare. La cucina è arrivata prestissimo. A 15 anni partiva da Palermo per Verona, ventidue ore di treno e un cambio a Bologna, con quell’incoscienza che a quell’età somiglia molto al coraggio. Alle spalle aveva già un incidente stradale gravissimo, mesi di ospedale e la morte di uno dei suoi migliori amici. Davanti, invece, non aveva ancora una strada precisa. L’avrebbe costruita negli anni, anche sbagliando direzione. Perché la biografia di Fabio Potenzano, lo chef simbolo della tradizione siciliana e non solo di È sempre mezzogiorno su Rai 1, è fatta almeno quanto di partenze, di ritorni. Lascia la scuola e poi vi rientra per diplomarsi con il massimo dei voti. Diventa cuoco, comincia a insegnare, abbandona l’insegnamento e per un momento pensa di chiudere persino con la cucina. Torna nell’Esercito, immagina un futuro da incursore, si lancia con il paracadute, fa immersioni. Poi, ancora una volta, ritorna ai fornelli. Da lì arriveranno la Nazionale Italiana Cuochi, dodici anni di competizioni e formazione, i grandi eventi, la televisione, Detto Fatto, l’incontro professionale con Antonella Clerici, la notorietà. Ma a interessare, in questa conversazione, è soprattutto ciò che rimane quando il successo viene spogliato dei suoi segni esteriori. Rimane il bambino che osservava la nonna muoversi lentamente in cucina mentre il pomodoro “pippiava” sul fuoco. Rimane il figlio di una madre tanto apprensiva da farlo nuotare parallelamente alla battigia. Rimane il marito che riconosce nella forza di Corinna una parte decisiva della propria libertà professionale. E rimane il padre di Anita, Riccardo e Francesco, l’uomo che racconta di essersi trovato cinque volte faccia a faccia con la morte senza ricordare di avere avuto paura e che, invece, ha conosciuto davvero quel sentimento quando ha temuto di non riuscire ad avere figli. È forse qui che il cuoco e l’uomo finiscono per coincidere. Fabio Potenzano parla oggi di una cucina che sottrae, che torna alla materia prima, ai gesti, alle conserve preparate in casa, alle erbe raccolte e lasciate essiccare, alla tavola come luogo in cui il tempo rallenta. Dopo anni trascorsi a perfezionare la tecnica, sembra interessargli soprattutto ciò che viene prima della tecnica e ciò che resta dopo: la conoscenza, la memoria, la condivisione. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Fabio Potenzano si racconta fuori dalla liturgia dello chef di successo. Senza nascondere gli inciampi, le rinunce, le ambizioni, le contraddizioni e una certa inquietudine che, a guardare bene, attraversa tutta la sua storia. Persino oggi che potrebbe limitarsi ad amministrare quanto ha conquistato, pensa ancora a un luogo diverso, a un’altra maniera di cucinare, a un progetto che sappia riportarlo vicino alla terra e alle persone. Forse perché alcune vite non trovano il proprio senso nel punto in cui arrivano, ma nella fedeltà con cui continuano a cercarlo. E quella di Fabio Potenzano, prima ancora che una storia di cucina, è una storia di ritorni.

Fabio Potenzano, una vita per la cucina, una cucina per la vita. Quanti anni aveva la prima volta che ha messo piede in una cucina e ha cominciato ad armeggiare con i fornelli?

“La prima volta che ho cucinato in una cucina professionale avevo 15 anni, ma già da tempo mi muovevo tra i fornelli di casa. Vengo da una famiglia in cui la tavola ha sempre avuto un ruolo importantissimo. Può sembrare una frase di circostanza, ma per me è stato davvero così. Al centro di tutto c’era mia nonna. Ricordo che tornavo alle cinque del mattino dalla discoteca e trovavo già sul fuoco la sua pentola con il pomodoro che ‘pippiava’. Mi sono rimaste impresse le sue lunghe cotture, i movimenti lenti e senza affanno, capaci di trasmettere serenità e il piacere autentico di cucinare. Mi sono quindi avvicinato a questo mondo fin da piccolissimo. In seguito è cominciato il mio percorso professionale”.

Ricorda il primo piatto che ha cucinato e che le ha fatto pensare: ‘Questa è la mia strada’?

“Sono sempre stato molto curioso. Quando cominciavo ad approfondire il mondo della cucina, imparai a preparare il pan di Spagna. Da quel momento non c’era compleanno o ricorrenza per cui non preparassi una torta. Fu allora che capii quanto mi piacesse cucinare, soprattutto per gli altri, che si trattasse di una torta o di un’altra preparazione. La passione è cresciuta gradualmente, come una piccola palla che, rotolando, diventa sempre più grande. All’inizio era soprattutto curiosità: da adolescente non potevo ancora definirla una vera passione. Quella curiosità, però, mi ha aperto porte meravigliose. Ancora oggi, a quasi 45 anni, di fronte a un nuovo stimolo mi brillano gli occhi come a un bambino che riceve un giocattolo. Per me cucinare è soprattutto un gesto d’amore”.

Ha appena ricordato l’adolescenza, un’età in cui solitamente si comincia a giocare a pallone più che con il pomodoro e la farina. Come veniva vista dalle persone che la circondavano questa sua passione per la cucina?

“Lo racconto spesso, soprattutto oggi che sono docente, e lo ripeto anche ai ragazzi: sono uno di quelli che si è iscritto alla scuola alberghiera perché non voleva studiare. Mi avevano detto che lì non si facesse nulla, o comunque si studiasse poco. Praticavo sport, giocavo a calcio e facevo judo. A 13 anni, purtroppo, ebbi un gravissimo incidente stradale che mi costrinse a trascorrere molti mesi in ospedale. In quell’incidente perse la vita anche uno dei miei migliori amici. Accadde tra la fine della terza media e l’inizio del primo anno delle superiori. Per questo cominciai la scuola alberghiera a gennaio, diversi mesi dopo i miei compagni. Una volta ripresomi dall’incidente continuai a praticare un po’ di sport, ma intanto cresceva la curiosità per la cucina. In famiglia era quasi sorprendente vedere Fabio Potenzano calmarsi un po’, perché da bambino ero terribile. Oggi, da padre di tre figli, mi rendo conto di quanto abbia fatto penare mia madre. In cucina, invece, riuscivo a placarmi, perché ero completamente concentrato su quello che stavo facendo”.

Muovere i primi passi nel mondo della cucina in Sicilia è stato facile?

“Assolutamente sì. In Sicilia basta camminare per sentire profumi ovunque. Era sufficiente scendere per la strada del quartiere: la signora Rosa preparava la pasta con i broccoli, la signora Carmela la carne impanata. C’erano i profumi delle vie di Palermo, quelli della villeggiatura e poi i colori dei mercati. Quando si parla della Sicilia, accanto alla straordinaria ricchezza storica, culturale e naturalistica, c’è una tradizione gastronomica che non ha certo bisogno di presentazioni. Ovunque ci si volti, il cibo è parte del paesaggio e della vita quotidiana”.

Immaginiamo di associare un piatto siciliano alle due diverse fasi della sua vita. Quale piatto della cucina dell’Isola rappresenterebbe il Fabio Potenzano adolescente?

“Scelgo sempre le sarde a beccafico, perché le considero uno dei grandi piatti della cucina siciliana, capace di racchiudere molti aspetti della nostra cultura gastronomica. C’è innanzitutto la capacità di reinventarsi, di dare nuova vita a ingredienti semplici. Pensi al pane raffermo: basta aggiungere un po’ di succo di agrumi, uvetta e pinoli per trasformarlo in un ripieno straordinario per le sarde. La sardina è un pesce umile, povero, talvolta persino poco considerato, ma in realtà straordinario e capace di dare origine a piatti altrettanto eccezionali”.

E il Fabio Potenzano chef affermato, invece, quale piatto sarebbe? Resterebbe legato alla semplicità oppure sceglierebbe una preparazione più complessa?

“Nel frattempo c’è stata un’evoluzione. È il percorso naturale di questo mestiere: si comincia con i primi passi in cucina, poi arrivano le stagioni di lavoro, la formazione e l’aggiornamento continuo. Le esperienze nei ristoranti, i corsi di aggiornamento, i libri e lo studio mi hanno permesso di sviluppare una visione della cucina molto più articolata e professionale. Negli ultimi anni, però, ho maturato anche una consapevolezza diversa. Continuo a divertirmi e a considerare lo studio fondamentale, ma sento sempre più forte il bisogno di tornare alle origini, alla semplicità e alla concretezza. Oggi preferisco sottrarre anziché aggiungere. È un principio che ritrovo anche nel judo, disciplina che ho praticato. Jigoro Kano, il fondatore del judo, dopo aver raggiunto il massimo livello tornò simbolicamente alla cintura bianca, perché sentiva la necessità di ricominciare dai fondamentali e comprenderne ogni dettaglio. Non mi interessa necessariamente preparare una spuma, un’aria o un velluto di pomodoro. Oggi preferisco conoscere la varietà del pomodoro, capire come conservarlo al meglio, come valorizzarlo e quale terreno sia più adatto alla sua coltivazione. È questa la direzione che sento più vicina alla mia cucina”.

Ha citato più volte lo studio. Quali aspetti del mestiere non ha potuto apprendere attraverso la formazione e ha invece acquisito direttamente sul campo?

“Lo studio, anche quello scolastico, fornisce le basi e le conoscenze necessarie. Poi, però, serve l’esperienza. Bisogna anche sbagliare e confrontarsi direttamente con il lavoro. Stare in cucina e gestire le comande sono competenze che lo studio, da solo, non può trasmettere. Si possono apprendere i flussi di lavoro, la marcia in avanti, la divisione in partite e l’utilizzo delle attrezzature, ma arriva inevitabilmente il momento in cui bisogna trovarsi davanti alla situazione reale e saperla affrontare. Non dimentichiamo che il lavoro dello chef e della ristorazione si concentra soprattutto nelle ore dei pasti. Se un locale deve servire duecento persone, deve riuscirci nell’arco di due o tre ore. Bisogna essere rapidi, reattivi e soprattutto organizzati. Questa capacità non si acquisisce soltanto sui libri: la insegna l’esperienza sul campo”.

Da un punto di vista psicologico, che cosa significa avere un ristorante proprio anziché lavorare al servizio di qualcun altro?

“Credo che prima o poi quasi ogni cuoco pensi alla possibilità di avere un ristorante tutto suo. Arriva un momento in cui si pensa: ‘Ho imparato, ho fatto esperienza, ho lavorato. Adesso è giusto provare ad avere un locale mio’. Questa idea mi accompagnava già da ragazzo. Ricordo che avevo appena 19 anni, dovevo ancora svolgere il servizio militare e volevo rilevare un ristorante a Castellammare del Golfo. Partii da Palermo, arrivai a Castellammare e vidi un cartello con la scritta ‘Vendesi’. In realtà ero ancora inesperto e molto acerbo dal punto di vista gestionale. Non ero pronto, non avevo una solidità economica sufficiente e affrontare quell’impresa sarebbe stato tutt’altro che facile. Avere un ristorante è certamente un’esperienza bellissima, perché permette di esprimere pienamente la propria identità. Allo stesso tempo, un locale è un po’ come un figlio: richiede attenzioni continue, ogni giorno. Se tuo figlio piange, non puoi pensare: ‘Oggi non me la sento’ e occupartene il giorno dopo. Tuo figlio c’è sempre. Lo stesso vale per un ristorante: quando emergono delle difficoltà, bisogna affrontarle. Oggi, per esempio, uno degli aspetti più complessi riguarda la gestione del personale. Ho vissuto questa esperienza per otto anni, durante i quali ho avuto un locale mio. È stato un periodo importante, che mi ha portato anche a compiere un percorso interiore per capire quale tipo di ristorazione volessi proporre, perché provenivo da una formazione differente. Scelsi di puntare sulla semplicità, che non significa affatto facilità, ma essenzialità e chiarezza dell’offerta gastronomica. Ho imparato a stare al timone del locale e ad assumermi tutte le responsabilità, accogliendo sia le lodi sia le critiche. Oggi posso dire che quell’esperienza mi è servita moltissimo e mi ha fatto crescere. In questo momento, però, non penso a un ristorante tradizionale, indipendentemente dal tipo di proposta gastronomica. Mi piacerebbe piuttosto sviluppare un progetto diverso”.

Quando era un semplice allievo, o comunque un sottoposto, che tipo di ambiente si respirava nella cucina di un ristorante? Esistono testimonianze molto diverse: c’è chi descrive contesti familiari e chi, invece, racconta realtà quasi dittatoriali. Qual è stata la sua esperienza?

“Ho sentito diversi colleghi raccontare esperienze terribili e naturalmente mi dispiace. Personalmente non ho mai avuto problemi con nessuno, anche perché sono sempre stato rispettoso. Ho riconosciuto il ruolo e l’autorità degli altri e, allo stesso tempo, ho ricevuto rispetto. Ho sempre cercato di adattarmi alle esigenze dei miei superiori, indipendentemente dal fatto che le ritenessi giuste o meno. In quel momento ero un sottoposto e, se mi veniva assegnato un compito, purché ciò avvenisse nel rispetto della mia persona, lo svolgevo. Questo atteggiamento mi ha permesso di conquistare la considerazione delle persone con cui lavoravo. Ricordo, per esempio, un’esperienza a Bolzano, una delle più belle della mia vita. Era una cucina organizzata secondo il modello di una volta: entrava soltanto la materia prima e tutto veniva trasformato al suo interno. Fu una straordinaria palestra professionale e umana. Un giorno rimanemmo senza biscotti da servire con il caffè. Di mia iniziativa entrai in cucina nel pomeriggio e li preparai. Pensai: ‘O mi rimproverano oppure apprezzeranno quello che ho fatto’. Entrò lo chef, guardò i biscotti e disse: ‘Questi li conosco’. Ne prese uno, lo assaggiò, mi diede una pacca sulla spalla e aggiunse: ‘Da oggi lavorerai anche in pasticceria’. All’interno di una brigata, lo chef tournant, cioè il professionista che sostituisce i colleghi durante i turni di riposo o in caso di assenza, deve godere della piena fiducia dello chef ed essere in grado di ricoprire ruoli differenti. Dopo appena tre mesi in quel ristorante mi furono affidati il ruolo e le responsabilità di tournant. Per me significò moltissimo. Posso quindi dire di non aver vissuto personalmente le situazioni che, purtroppo, hanno affrontato altri colleghi. Ho sentito raccontare di padelle bollenti appoggiate sulle braccia e di olio lanciato addosso, soprattutto in alcune cucine all’estero, per esempio in Inghilterra o in Francia, dove talvolta si è sviluppato un sistema gerarchico che può ricordare una forma di nonnismo”.

Ha mai desiderato portare la sua cucina all’estero?

“Sì, assolutamente. In alcune occasioni l’ho fatto, soprattutto partecipando a eventi. Se tornassi indietro rifarei l’intero percorso. Se però dovessi indicare un rimpianto, sarebbe quello di non aver maturato esperienze professionali significative all’estero. Non soltanto per il lavoro, ma anche per la possibilità di conoscere un’altra cultura e imparare bene una lingua. Oggi mi porto dietro un inglese piuttosto maccheronico e, devo ammetterlo, non sto ancora facendo abbastanza per migliorarlo. Dovrò impegnarmi, soprattutto pensando ai progetti che potrei sviluppare in futuro. All’estero, del resto, la cucina siciliana è molto apprezzata. Mi è capitato anche di cucinare in Italia per persone provenienti da altre parti del mondo, quando lavoravo come chef privato, e ho sempre riscontrato un grande apprezzamento per la nostra tradizione gastronomica. Il mio percorso, d’altra parte, non è stato lineare, con una partenza dal punto A e un arrivo al punto B. È stato caratterizzato da cambiamenti, interruzioni e ripartenze. Nel 2005 iniziai a insegnare. Nel 2007 lasciai la scuola, durante un periodo di fortissimo stress, prendendo una decisione che, con il senno di poi, considero sbagliata. Abbandonai l’insegnamento e arrivai persino a dire: ‘Non voglio più fare neanche il cuoco’. Sapevo, però, che sarebbe stata soltanto una parentesi. Decisi quindi di arruolarmi nuovamente nell’Esercito. Complessivamente ho prestato 21 mesi di servizio militare allo Stato. È stata un’esperienza che mi ha divertito moltissimo e mi ha permesso di vivere situazioni molto diverse. In seguito sono tornato in cucina, con la consapevolezza di voler riprendere pienamente la professione. Ho cominciato anche a interpretare il mestiere in maniera differente, perché essere cuoco non significa necessariamente lavorare soltanto in un ristorante o in un villaggio turistico. Ho iniziato a collaborare con le aziende, a realizzare show cooking, a lavorare come ambassador e a partecipare a progetti legati a riviste e libri. Ho così potuto esercitare la professione in molte forme diverse, e questo ha reso il mio lavoro estremamente stimolante. Quando, per esempio, mi contattava un’azienda produttrice di sesamo proponendomi una collaborazione, nella mia testa si metteva immediatamente in moto un meccanismo creativo e da quell’ingrediente riuscivo a sviluppare preparazioni inaspettate. Credo sia proprio questo lo stimolo di cui ognuno di noi ha bisogno”.

Perché nel 2007 sentì l’esigenza di fermarsi e arrivò a pensare: ‘Basta, mai più cucina’? Che cosa l’aveva delusa di quel lavoro in quel momento?

“Mi trovavo a Verona, dove avevo svolto anche le mie prime stagioni lavorative quando avevo 15 anni. Ricordo che prima di partire dissi a mia madre: ‘Insegnami a stirare le camicie, perché vado a fare il cameriere’. Feci tre stagioni: due in sala e una in cucina. Per rispondere alla sua domanda devo però fare un passo indietro. Conseguii la qualifica professionale quasi con il minimo dei voti e già allora attraversai una fase in cui pensavo di abbandonare la scuola. Dopo la qualifica frequentai appena un mese del quarto anno, poi smisi di andare. Dissi: ‘Non voglio più andare a scuola’, perché avevo una grande voglia di imparare sul campo. L’aspetto economico, per me, non è mai stato prioritario. Il denaro è sempre stato secondario, una conseguenza del lavoro. Quello che desideravo davvero era imparare. Per questo lasciai gli studi e non volli più frequentare. A quel punto tutti cercarono di convincermi a tornare sui miei passi, senza riuscirci, finché incontrai una persona che mi mise una pulce nell’orecchio. Mi suggerì di iscrivermi alla scuola alberghiera di Trapani, spiegandomi che era un istituto più piccolo, nel quale gli studenti venivano seguiti con grande attenzione. Alla fine mi convinsi, mi iscrissi e mi diplomai con il massimo dei voti. Avevo avuto bisogno di quell’anno di pausa per ritrovare energia e acquisire maggiore consapevolezza sulla strada da seguire. I due anni trascorsi a Trapani furono bellissimi. Devo davvero molto a quella scuola, perché mi offrì un trampolino di lancio. Naturalmente fui poi io a decidere di saltare, ma fu l’istituto a darmi l’opportunità di salire su quel trampolino. Frequentai un corso interno di intaglio dei vegetali e fui mandato a Treviso per partecipare al mio primo concorso, che si svolgeva d’inverno in Piazza dei Signori. Vincemmo il premio speciale. Quell’anno il riconoscimento consisteva in un corso di formazione all’Etoile, che all’epoca era un punto di riferimento in Italia per l’alta formazione gastronomica. Pensi che il primo premio ammontava a un milione di lire, mentre il corso ne valeva un milione e mezzo. Eravamo in due e ne vincemmo uno ciascuno: complessivamente, quindi, il nostro premio valeva tre volte quello destinato al primo classificato. Da quell’esperienza partì tutto. Frequentai il corso di cucina e, mentre osservavo lo chef al lavoro, pensai: ‘Perché devo spendere un milione e mezzo per frequentare un corso? Non posso andare direttamente a lavorare con lui?’. Alzai la mano e gli chiesi: ‘Mi scusi, che cosa devo fare per poter lavorare con lei?’. Mi rispose: ‘Appena ti liberi, vieni’. Ero al quinto anno, quindi dovevo ancora sostenere gli esami di Stato e svolgere il servizio militare. Terminato il militare, andai a Bolzano a lavorare con lui”.

Nel 2005, però, presenta la domanda per insegnare.

“Il primo tentativo non andò a buon fine: l’avevo inoltrata a Palermo, ma la provincia era satura. Decisi allora di presentarla a Verona. Un mio ex professore mi suggerì due possibilità: Verona o Torino. Scelsi la prima perché c’ero già stato, conoscevo la città e avevo alcuni punti di riferimento. Cominciai così a insegnare a Verona nel 2005. Ero da solo, mentre la mia attuale moglie, che allora era la mia fidanzata, viveva a Palermo. All’inizio mi ritrovai con moltissimo tempo a disposizione. Ero abituato a lavorare anche 18 ore al giorno e, improvvisamente, svolgevo nell’arco di una settimana un numero di ore che prima concentravo in pochissimo tempo. Ripresi quindi altre attività professionali e iniziai a lavorare intensamente anche nei fine settimana. Nel mondo della scuola, però, attraversammo una fase di grande incertezza: non si parlava ancora con chiarezza dei corsi abilitanti e sul futuro professionale regnava una certa confusione. In un momento di forte stress pensai: ‘A scuola non vedo prospettive. Mi arruolo di nuovo nell’Esercito, tanto potrò comunque continuare a fare il cuoco’. Attraversai così una fase di esitazione e di temporaneo abbandono della professione. Arrivai a fare lanci con il paracadute e immersioni nel lago perché, nella mia testa, volevo diventare incursore e frequentare il relativo corso. Dopo sette mesi, però, tornai alla mia vera base: la cucina”.

C’è stato un momento preciso in cui ha percepito di essere diventato uno chef di successo?

“Non c’è stato un momento preciso in cui abbia potuto dire: ‘Ieri non lo ero, oggi lo sono’. È stato piuttosto il risultato di un percorso costruito giorno dopo giorno, lavorando con serietà, dedizione e umiltà. Con il tempo mi accorgevo di essere sempre più richiesto. Un periodo particolarmente importante è stato quello successivo al mio ingresso nella Nazionale Italiana Cuochi, di cui ho fatto parte per 12 anni. Parliamo quindi del periodo a partire dal 2012-2013. Cominciavo a vedere che il mio lavoro riscuoteva un apprezzamento crescente e che venivo ricontattato per nuove collaborazioni ed eventi di rilievo. Arrivai anche a gestire cene per 900 persone. Fu così che acquisii progressivamente maggiore autonomia e, soprattutto, una consapevolezza più solida delle mie capacità professionali”.

Quale valore aggiunto le ha dato la televisione? Nel suo percorso, la tv è arrivata già diversi anni fa.

“La televisione è arrivata quasi contemporaneamente al mio ingresso nella Nazionale Italiana Cuochi. Era il 2014. Erano due traguardi ai quali tenevo moltissimo. Desideravo fortemente entrare nella Nazionale e, allo stesso modo, lavorare in televisione. Avevo già sostenuto diversi provini, ma nessuno era andato a buon fine. Credo di averne fatti tre e ogni volta il copione era più o meno lo stesso: preparare le fotografie, inviare il curriculum, prendere l’aereo, andare a Roma, affrontare il provino. Poi, nulla. Nel 2014 entrai nella Nazionale Italiana Cuochi e, a distanza di appena una settimana, arrivò anche la chiamata dalla televisione. Ricordo di aver pensato: ‘Non ci credo’. Cominciò così l’esperienza a Detto Fatto, su Rai 2, con Caterina Balivo. Nelle prime puntate ero piuttosto rigido e disponevo tutti i miei attrezzi con estrema precisione. Ricordo Mauro, un ragazzo siciliano bravissimo, che in seguito ha ricoperto anche ruoli importanti nella produzione. Un giorno, guardando come avevo sistemato gli utensili, mi disse: ‘Guardi che questo non è il tavolo di una sala operatoria’. Gli risposi: ‘Questo è il mio modo di lavorare’. Potevano esserci anche centomila persone dall’altra parte dello schermo, ma il mio metodo restava quello. La televisione mi ha offerto un’opportunità enorme, perché è un mezzo di comunicazione potentissimo. Mi ha dato una visibilità che ha raggiunto anche l’altra parte del mondo e mi ha permesso di entrare nelle case delle persone attraverso ricette semplici. Ricevevo messaggi in cui mi scrivevano: ‘Mi ha fatto ricordare quando mia nonna preparava questo piatto’. Arrivavano dall’Australia, dall’America e da tanti altri Paesi. Il vero valore aggiunto della televisione è stato proprio questo: farmi conoscere dal grande pubblico, non più soltanto dagli addetti ai lavori, ma anche dalle persone che mi seguivano da casa”.

Questo è il Fabio Potenzano professionista. Nel frattempo, però, nella vita privata, ha sposato quella che era la sua fidanzata ed è diventato padre di tre figli. Come si concilia la famiglia con una vita professionale così impegnativa?

“La mia forza, ciò che mi ha permesso di conciliare gli impegni professionali con quelli familiari, soprattutto con tre figli, è stata ed è mia moglie. Se non avessi avuto accanto la donna che ho, caparbia, capace e determinata, sarebbe stato tutto molto diverso. È quasi come se, nel tempo, avesse sviluppato degli anticorpi nei confronti delle mie frequenti assenze. Io e Corinna ci siamo sposati nel 2008, dopo essere cresciuti praticamente insieme. La nostra storia è cominciata molto presto ed è sempre stata una di quelle coppie che, agli occhi degli altri, sembrano inseparabili. Nel 2007 Corinna mi raggiunse a Verona. È maestra e, dopo aver cominciato a insegnare, ottenne lì il ruolo. L’anno successivo ci sposammo. Sette anni dopo, nel 2015, è nata Anita. Poi sono arrivati Riccardo e Francesco. La famiglia, quindi, ha accompagnato tutte le tappe più importanti del mio percorso professionale. Avere accanto una donna presente, che non ha mai ostacolato il mio lavoro, mi ha consentito di affrontare viaggi e continui spostamenti. Ci sono settimane in cui sono fuori casa per tutto il tempo e periodi in cui parto e rimango lontano anche dodici giorni. Sono impegni che oggi fanno parte della mia professione”.

Diventare padre ha modificato le sue priorità e il modo in cui vive l’ambizione professionale? L’ha accresciuta oppure, al contrario, l’ha ridimensionata?

“Diventare padre è stato meraviglioso. Penso con particolare sensibilità alle coppie che stanno affrontando un percorso difficile per diventare genitori. A loro direi di continuare a crederci, perché anche Corinna e io abbiamo attraversato momenti molto complicati. A un certo punto abbiamo cercato di liberarci dal peso di quel pensiero costante e, finalmente, siamo riusciti a diventare genitori. Avevamo investito tempo e denaro, ma soprattutto eravamo arrivati a vivere una condizione psicologicamente molto impegnativa. Sembrava che tutto ci riportasse sempre allo stesso argomento: salivi in macchina, accendevi la radio e si parlava di gravidanza; accendevi la televisione e accadeva lo stesso. Per questo diventare padre è stato ancora più emozionante. Poi è cominciata una fase diversa: crescere Anita e cercare di trasmetterle dei valori in maniera naturale, senza imporli. I miei figli mangiano di tutto, sono curiosi e riconoscono i profumi. Sono esattamente i figli che desideravo”.

Molti suoi colleghi, una volta approdati in televisione, ambiscono a condurre un programma tutto loro. Nel suo caso non si è presentata l’occasione, non ne ha sentito l’esigenza oppure semplicemente non è ancora capitato?

“Fino a qualche anno fa non ci avevo mai pensato seriamente, anche perché sono soddisfatto del percorso che sto facendo. Dopo Detto Fatto sono arrivato finalmente alla corte di Antonella Clerici, una donna straordinaria. Ancora oggi, dopo sette anni, faccio parte di un programma nel quale mi trovo davvero molto bene, È sempre mezzogiorno su Rai 1. Da qualche tempo, però, è nato il desiderio di realizzare un progetto personale. Da una parte non vorrei certo deludere Antonella dicendole: ‘Me ne vado a fare un altro programma’. Ho sviluppato un’idea che considero molto interessante. Ne ho parlato anche con alcune persone, che l’hanno apprezzata, ma non ho ancora trovato la strada giusta per concretizzarla. Ho fatto diversi tentativi: forse non ho avuto fortuna, forse non ho incontrato ancora le persone adatte. Mi piacerebbe comunque avere un programma mio, non per la semplice soddisfazione di poter dire di averlo fatto, ma per avere uno spazio nel quale raccontare davvero ciò che amo”.

Come ha vissuto la sua famiglia d’origine il percorso che ha intrapreso?

“Anche da questo punto di vista sono stato fortunato. Ho fatto la mia prima stagione a 15 anni. Per una famiglia non è semplice vedere un figlio di quell’età partire da Palermo per Verona, affrontando ventidue ore di treno e persino un cambio a Bologna. I miei genitori, però, mi hanno sempre seguito con ammirazione e orgoglio. Mi hanno visto realizzarmi gradualmente e hanno accompagnato ogni fase del mio percorso. Da questo punto di vista credo di essere stato un buon figlio, anche se non sta a me dirlo. In seguito mio fratello minore ha seguito in parte le mie orme e sapere di essere stato uno stimolo anche per lui mi fa piacere. La mia famiglia mi ha sempre sostenuto nelle scelte personali e professionali e, naturalmente, ha seguito con soddisfazione i risultati che riuscivo a raggiungere”.

Quale valore pensa di aver ereditato dai suoi genitori e che oggi cerca di trasmettere ai suoi figli?

“La genuinità della famiglia. Il piacere di essere e stare insieme, condividendo anche le proprie paure. Se avessi dato sempre ascolto a mia madre, probabilmente avrei avuto paura persino di una foglia che si muoveva. Anche nei suoi confronti, quindi, ho dovuto sviluppare una sorta di vaccino. Pensi che al mare ero l’unico bambino a nuotare parallelamente alla battigia. Tutti gli altri andavano verso il largo, mentre mia madre, dall’acqua, continuava a ripetermi: ‘Fabio, Fabio, nuota così’. Sicuramente, però, mi ha trasmesso il valore dello stare insieme, soprattutto a tavola. Mangiare insieme, condividere quel momento: è un insegnamento che porto con me e che cerco di trasmettere ai miei figli”.

Qual è oggi la sua paura più grande?

“Ho scoperto davvero quante vite possa avere un essere umano. Del gatto si dice che ne abbia sette, secondo altri addirittura nove. Credo di essermene già giocate cinque: per cinque volte mi sono trovato faccia a faccia con la morte. Eppure non ricordo di aver provato una vera paura in quelle situazioni. La prima volta in cui l’ho sentita davvero è stata quando non riuscivamo a diventare genitori. Quella sì che è stata paura, perché mi trovavo davanti a una situazione che non dipendeva dalla mia volontà. Era un profondo senso di impotenza, nell’accezione più ampia del termine. Oggi, più che paura, provo la naturale preoccupazione di un padre. Ho tre figli e desidero che per loro vada sempre tutto bene. Poi, ascoltando le notizie e osservando quello che accade intorno a noi, è inevitabile preoccuparsi. Sapere che talvolta non si può neppure camminare spensierati per strada, che le persone possono essere aggredite, alimenta certamente qualche timore. Ma è soprattutto la preoccupazione che ai propri cari non accada nulla. Per il resto, finché c’è la salute, si va avanti e si affronta tutto ciò che la vita presenta”.

Scherzando ma non tanto, che cos’hanno gli chef di tanto speciale da esercitare un simile fascino sulle donne?

“È semplice la ragione: l’amore passa, la fame no. Credo che il fascino di un cuoco sia un po’ quello di chi sa lavorare con le proprie mani, creare e trasformare: è una capacità che può risultare attraente. Durante la giornata assumiamo cinque ‘medicine’ che non richiedono prescrizione medica: colazione, pranzo, cena e due spuntini. Il cibo, quindi, accompagna inevitabilmente diversi momenti della nostra quotidianità. E poi c’è la tavola, che ha un valore particolare: permette di interrompere per un momento il flusso dei pensieri, rilassarsi, riprendere fiato e recuperare energie davanti a un buon piatto preparato dalle mani di qualcuno e condiviso in compagnia. Che cosa c’è di più sexy? (ride,ndr)”.

C’è un segreto che non insegnerà mai ai suoi allievi e che terrà soltanto per sé?

“Se parliamo di segreti di cucina, intesi come ricette o tecniche di preparazione, nessuno. Tutto deve essere condiviso. Una ricetta, in fondo, è scritta su un foglio di carta. Posso darle qualsiasi ricetta desideri. Non stiamo parlando di un’industria, dove possono esistere formule o procedimenti che costituiscono segreti da tutelare. In cucina, invece, le conoscenze devono essere trasmesse, proprio perché possano continuare a vivere e svilupparsi. Ciò che vorrei insegnare ai miei allievi, e più in generale ai ragazzi, è piuttosto ad avere maggiore determinazione, idee chiare e la capacità di non arrendersi alle prime difficoltà. In questo senso, la mia esperienza parla da sola. Quando uno studente termina la scuola e mi dice: ‘Voglio fare questo’, posso comprenderlo perché molte di quelle fasi le ho già attraversate. Le ho raccontato che ho abbandonato la scuola, che ho lasciato il lavoro e, in un altro momento, persino l’insegnamento. Ho vissuto in prima persona questi passaggi. La vita è ciclica e attraversiamo inevitabilmente momenti di incertezza. Bisogna scegliere una strada e percorrerla fino in fondo, con determinazione e umiltà. Poi, con il tempo, i risultati arrivano”.