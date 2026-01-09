Fabio Rampelli querela Andrea Scanzi dopo la presunta foto su Acca Larentia, anche FdI attacca il giornalista

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha annunciato una querela contro Andrea Scanzi per un post social su Acca Larentia giudicato diffamatorio. Fratelli d’Italia accusa il giornalista di aver manipolato una foto e di aver confuso momenti diversi della commemorazione per i tre giovani uccisi nel 1978, parlando di “delirante figuraccia”.

Il post di Scanzi

La vicenda è nata da un post pubblicato su Facebook da Andrea Scanzi, in cui il giornalista commenta una foto che ritrae Fabio Rampelli in via Acca Larentia, alla commemorazione dei tre giovani uccisi nel 1978, un appuntamento che ogni anno genera non poche polemiche.

Nel testo, Scanzi scrive che il vicepresidente della Camera avrebbe partecipato alla commemorazione “tra saluti romani, croci celtiche e ‘Presenti!’ urlati”, accompagnando il messaggio con una valutazione ironica e fortemente critica.

Fabio Rampelli ad Acca Larentia: il vicepresidente della Camera ha annunciato l'intenzione di querelare Andrea Scanzi per un post

Ma, secondo quanto contestato da Fratelli d’Italia, la foto non dimostrerebbe la partecipazione di Rampelli alla cerimonia serale più discussa, ma documenterebbe esclusivamente la sua presenza in un momento diverso della giornata.

La replica di FdI e le dichiarazioni dei dirigenti

La reazione di Fratelli d’Italia è stata immediata. Il vicecapogruppo alla Camera Massimo Ruspandini ha parlato di “delirante figuraccia”, sostenendo che l’episodio sarebbe l’ennesimo tentativo di costruire una polemica a partire da una singola foto. Ruspandini ha precisato che né Rampelli né altri esponenti del partito avrebbero preso parte a saluti romani durante la commemorazione.

Sulla stessa linea il senatore Andrea De Priamo, che ha definito l’accusa una “mistificazione strumentale della realtà”. De Priamo ha spiegato che Rampelli era presente in via Acca Larentia al mattino, insieme a una delegazione di FdI, per rendere omaggio alle vittime, e non alla manifestazione serale, e parla di “manipolazione dei fatti”.

Anche il deputato Federico Mollicone ha criticato il post, accusando Scanzi di aver mescolato immagini e momenti differenti e di concentrarsi sulle simbologie invece che sulla mancanza di giustizia per la strage.

La querela annunciata da Fabio Rampelli

Fabio Rampelli ha quindi annunciato l’intenzione di querelare Andrea Scanzi. Il vicepresidente della Camera ha spiegato che l’iniziativa giudiziaria nasce dalla necessità di “porre un limite alla diffamazione e alla menzogna”.

Rampelli ha negato di aver mai fatto saluti romani, affermando di aver sempre preso le distanze da gesti e simbologie nostalgiche. Il vicepresidente della Camera ha poi sottolineato che la sua presenza era legata esclusivamente al ricordo delle vittime e al valore della memoria.

Secondo l’esponente di FdI, il tema centrale resta quello della strage e della mancata giustizia, mentre le polemiche sulle immagini rischiano di distogliere l’attenzione dai fatti storici.

La presenza alla commemorazione per le vittime di Crans-Montana

Come riportato da ANSA, Fabio Rampelli sarà oggi presente alla messa in suffragio delle vittime della tragedia avvenuta nel locale Le Constellation a Crans-Montana, che si terrà nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, a Roma.

La presenza di Rampelli è prevista in rappresentanza della Camera dei Deputati, vista l’impossibilità a partecipare del presidente Lorenzo Fontana, a causa di problemi di salute.