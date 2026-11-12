Fabio Ravezzani via da Telelombardia, il giornalista da gennaio 2027 lavorerà con la moglie a Telenova

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Le strade di Fabio Ravezzani e Telelombardia si dividono. Il giornalista sportivo, storico volto dell’emittente lombarda, da inizio 2027 approderà infatti a Telenova, lasciando il gruppo Mediapason. Un addio paventato già da mesi dopo alcune divergenze tra il giornalista e il gruppo che nel 2024 aveva incorporato l’emittente per la quale Ravezzani vanta oltre 30 anni di attività.

Ravezzani lascia Telelombardia a fine 2026

La lunga esperienza di Fabio Ravezzani a Telelombardia è ormai vicina alla conclusione. Come riportato da ItaliaOggi, infatti, il giornalista si prepara a iniziare una nuova fase professionale a Telenova, emittente televisiva milanese, a partire da gennaio 2027. Una scelta che segna la fine di uno dei rapporti più longevi e riconoscibili dell’informazione sportiva locale.

Ravezzani è stato per quasi 30 anni uno dei principali protagonisti dell’emittente, nel 2024 incorporata nel gruppo Mediapason, contribuendo alla crescita delle trasmissioni dedicate al calcio e diventando un volto familiare per gli appassionati di Milan, Inter e Juventus. Il suo nome è legato soprattutto a Qui studio a voi stadio, storico programma televisivo che segue le partite e propone analisi, commenti e confronti tra giornalisti e tifosi.

La nuova avventura a Telenova con la moglie

Il trasferimento a Telenova rappresenta anche una novità sul piano personale, considerando che il giornalista lavorerà nella stessa emittente della moglie, Adriana Santacroce.

Telenova possiede già una propria tradizione nell’informazione sportiva trasmettendo Novastadio, programma dedicato alle partite di campionato e delle coppe, oltre ad altri appuntamenti di approfondimento calcistico. Resta da conoscere nel dettaglio quale sarà il suo ruolo nel palinsesto di Telenova e quali trasmissioni lo vedranno protagonista.

L’addio a Telelombardia dopo le divergenze

Il cambiamento, tuttavia, non arriva improvvisamente. Già nei mesi precedenti Ravezzani aveva annunciato l’intenzione di concludere la propria esperienza a Telelombardia entro la fine del 2026. Alla base della separazione ci sarebbero, come ricostruito da ItaliaOggi, anche le trasformazioni che hanno interessato l’emittente con l’arrivo del gruppo Mediapason.

Nel 2024 Telelombardia è stata incorporata in Mediapason attraverso un’operazione finalizzata a semplificare la struttura societaria. Successivamente, alla fine dello stesso anno, nella compagine azionaria è entrata la famiglia veneta Jannacopulos, acquisendo una partecipazione del 23,7%, mentre Sandro Parenzo ha mantenuto il controllo con una quota vicina al 72%.

L’ingresso dei nuovi soci ha comportato un cambiamento nella strategia editoriale delle emittenti, con una maggiore attenzione alla cronaca e all’informazione in diretta. Una trasformazione che, secondo quanto ricostruito da ItaliaOggi in precedenza, avrebbe determinato divergenze con Ravezzani.

Nella primavera del 2025 il giornalista aveva infatti lasciato gli incarichi di direttore generale e di responsabile delle news e dello sport, cedendo anche la propria partecipazione societaria del 4%. Pur avendo rinunciato ai ruoli dirigenziali, aveva continuato a occuparsi di informazione sportiva, confermando che il 2026 sarebbe stato il suo ultimo anno all’interno del gruppo.

Fabio Ravezzani, una carriera all’insegna dello sport

Noto per aver ricoperto il ruolo di conduttore di Qui studio a voi stadio, ma anche esperto di calciomercato del Processo di Biscardi dopo l’addio di Maurizio Mosca, Ravezzani ha ricoperto numerosi incarichi editoriali e dirigenziali.

Nel 2009 ha anche ricevuto una menzione speciale nell’ambito dell’Ambrogino d’oro del Comune di Milano, mentre nel 2010 ha ideato e lanciato Top Calcio 24, canale interamente dedicato all’informazione calcistica.